2030 yılına kadar sadece Avrupa’da 12 milyon bataryanın kullanım ömrünün dolacağını ifade eden İTO Elektrikli Araçlar Komite Başkanı Saim Aşçı, otomotiv sanayii olarak batarya tarafında teknoloji, geliştirme, geri dönüşüm, üretim gibi alanlarda yatırıma odaklanılması gerektiğini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) -Elektrikli araçların yaşam döngüsü, otomotiv sektörü için yeni fırsatları ve aynı zamanda büyük bir olası kriz riskini de beraberinde getiriyor.

Her biri 300 ila 600 kilogram arasında değişen lityum-iyon bataryaların yeniden kullanımı, geri dönüşümü veya güvenli bertarafı; önümüzdeki on yılın en kritik gündem maddelerinden biri olacak.

Konuyla ilgili fırsatları ve tehditleri değerlendiren sektör temsilcilerinden ve İTO Elektrikli Araçlar Komite Başkanı Saim Aşçı, “Bugün yeni bir elektrikli araç bataryasının maliyeti 10 bin ila 20 bin dolar seviyelerinde. Bu maliyet, tüketicileri ya araç değiştirmeye ya da batarya kiralama gibi yeni nesil çözümlere yönlendiriyor" dedi.

Öte yandan küresel ölçekte 2030’a kadar toplamda 50 ila 60 milyon EV bataryasının kullanım ömrünü tamamlaması bekleniyor. Bu da çevresel bir riskin ötesinde, yaklaşık 100 milyar dolarlık döngüsel ekonomi fırsatı anlamına geliyor. Ortalama bir lityum-iyon batarya, yaklaşık 2 bin 500 dolar değerinde geri dönüştürülebilir hammadde içeriyor.

BUGÜNDEN YATIRIMA BAŞLARSAK GELECEĞİ KAZANIRIZ

Ülkemizin otomotivde güçlü bir sanayiye sahip olduğunu, ancak yeni fırsatları değerlendirmesi gerektiğini kaydeden Saim Aşçı, “Elektrikli araçlar sadece çevreci değil; aynı zamanda veri odaklı, servis odaklı ve döngüsel ekonomi ilkelerine göre şekillenen bir geleceği temsil ediyor.Bu sürecin kazananı, değişimi erkenden okuyup altyapısını bugünden hazırlayan firmalar olacak.Batarya teknolojileri, ikinci el batarya pazarı, geri dönüşüm ve sabit enerji depolama çözümleri; otomotivin geleceğinde belirleyici olacak.100 milyar dolarlık yeni bir batarya ekonomisinden söz ediyoruz. Otomotiv sanayii olarak batarya tarafında teknoloji, geliştirme, geri dönüşüm, üretim gibi alanlarda yatırıma yönelmeliyiz." diye konuştu.

Bu arada batarya bakım ekipmanları, yazılım tabanlı Batarya Yönetim Sistemleri (BMS), soğutma çözümleri ve sertifikasyon süreçleri; artık otomotiv sektörünün ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkati çeken Aşçı, ikinci el araç piyasasında ise batarya kapasitesi, motor performansının önüne geçerek temel değerleme kriterlerinden biri olduğunu ve bu nedenle batarya test cihazları, mobil diagnostik sistemlerin uzaktan izleme teknolojileri ön plana çıkıyor ve servislerin bu alanlarda yetkinleşmesi zorunlu kılınacağını kaydetti.