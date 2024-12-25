Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenleyeceği Yörük Çalıştayı, “Yörük kültüründe kadın” temasıyla gerçekleştirilecek. Çalıştay, 18-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.ANTALYA (İGFA) - Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’da her yıl Yörük kültürü ve tarihi üzerine çalışan akademisyenleri, Türkiye’nin dört bir yanından bu kadim kültürü yaşatmak için kurulan dernekleri, vakıfları ve federasyonları buluşturduğu Yörük Çalıştayı’nın 7’ncisini 18-19 Ocak’ta toplayacaklarını açıkladı. Başkan Uysal, 2 gün sürecek ve Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceğini söyledi.

Belediye olarak 2016 yılından itibaren düzenlenen çalıştay ve sempozyumlarla Yörük kültürünü tüm yönleriyle ele almaya, yayımladıkları kitaplarla bir külliyat oluşturmaya devam ettiklerini belirten Başkan Uysal, müzik ve yemek kültürünün ardından çalıştayda bu yıl ‘kadın’ konusunu ele alacaklarını söyledi. Uysal, çalıştayın Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) destekleriyle düzenleneceğini kaydetti.