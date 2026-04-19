Maltepe Belediyesi'nin ücretsiz ring hizmeti 'Yol Arkadaşım Maltepe', Esenkent ve Fındıklı mahallelerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşların ulaşım imkanı daha da kolaylaştı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği 'Yol Arkadaşım Maltepe' projesini büyütmeye devam ediyor. İlçe genelinde ücretsiz olarak sunulan ring servislerine Esenkent ve Fındıklı mahalleleri de dahil edildi.

Mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği yeni hatlar ilk seferlerini gerçekleştirirken, mahalle sakinleri uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Maltepe Belediyesi'ne ve Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'e teşekkür etti.

Mahallelerde yapılan bilgilendirme çalışmalarının ardından hizmete giren ring seferleri, belirlenen güzergahlarda her saat başı hareket ederek vatandaşları pazar alanlarına ücretsiz ulaştırıyor. Hizmet kapsamında Esenkent Mahallesi'nde cumartesi günleri, Fındıklı Mahallesi'nde ise pazar günleri 13.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriliyor.

Proje ile özellikle pazar alışverişine erişimde zorluk yaşayan vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştırılması hedeflenirken, mahalle içi ulaşımın daha planlı, düzenli ve erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.