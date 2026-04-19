Kent genelinde ulaşım yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde de ulaşımdaki konforu artırmaya yönelik üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpaşa'daki Bursa Caddesi'nde altyapı işlemlerinin tamamlanmasının ardından üstyapı imalatları da tamamlandı.

Yaklaşık 1000 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki cadde; bordür, tretuvar ve asfalt kaplama çalışmalarıyla yenilendi. Bu kapsamda 2000 metre bordür ve 4000 metrekare tretuvar imalatı gerçekleştirildi.

ESKİ BURSA CADDESİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İlçenin önemli ulaşım akslarından biri olan Eski Bursa Caddesi'nde asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 700 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki cadde üzerinde yürütülen çalışmalarla yol bozulmaları ve su birikmesi sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem Bursa Caddesi hem de Eski Bursa Caddesi daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacak.