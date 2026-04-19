Trabzon Meydan'daki viyadük altı dönüşüm projesini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin 20-25 gün içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Meydan'da uzun yıllar dolmuş durağı olarak kullanılan viyadük altının modern bir yaşam alanına dönüştürülmesi için yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın iş birliğiyle viyadük altında vatandaşların nefes alabileceği yeni bir sosyal alan oluşturulacak. Mayıs ayında tamamlanması planlanan çalışma kapsamında, oturma alanları, peyzaj düzenlemeleri ve yeşil alanlar yapılacak.

KISA SÜRE İÇİNDE TAMAMLANACAK

İnceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Genç, 'Meydan bölgemizdeki viyadüğümüzün altını yayalaştırdık. Daha önce burada dolmuşlarımız vardı. Bu düzenlemeyle birlikte hem şehrin girişinde trafik sirkülasyonunu rahatlattık hem de önemli bir dönüşümü gerçekleştirdik. Şimdi ise bu alanı, vatandaşlarımızın kolayca ulaşabileceği bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Peyzaj düzenlemeleri, yeşillendirme çalışmaları ve oturma gruplarıyla birlikte burayı modern bir dinlenme alanı haline getiriyoruz. İnşallah arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 20-25 gün içerisinde bu çalışmaları tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdiden vatandaşlarımız ve Trabzon'a gelen ziyaretçilerimiz için hayırlı olsun' dedi.