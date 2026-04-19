ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet Araştırmaları Merkezinin faaliyetlerini düzenleyen yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı.

Söz konusu yönetmelik, merkezin çalışma usul ve esaslarını belirleyerek afet ve acil durum yönetimine bilimsel katkılar sunmayı amaçlıyor.

Yeni düzenlemeye göre, Afet Araştırmaları Merkezi, doğrudan Başkanlığa bağlı olarak faaliyet gösterecek ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanının denetiminde çalışacak. Merkezin başında bir Müdür bulunacak ve Müdür, merkezin genel yönetiminden sorumlu olacak. Ayrıca, merkezde görev alacak çalışma grupları, afet ve acil durum uzmanları, diğer personellerden oluşacak.

Merkezin görevleri arasında; afet ve acil durum yönetimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, risk azaltma ve müdahale aşamalarına yönelik projeler geliştirmek, uluslararası çalışmalarla iş birliği yapmak, seminer ve konferanslar düzenlemek yer alıyor. Ayrıca, afet istatistikleri ve almanak gibi yayınlar düzenli olarak yayımlanacak ve yapılan çalışmalar her yıl sonunda Başkanlığa raporlanacak.

BİLİMSEL VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Afet Araştırmaları Merkezi, afet yönetimi süreçlerinin tüm aşamalarında araştırma, geliştirme ve saha çalışmaları yapacak. Merkez, fen, mühendislik, sağlık, sosyal bilimler gibi disiplinlerarası bir yaklaşım ile afet ve acil durum yönetimini daha etkin hale getirmeyi hedefliyor.

Merkezin tüm faaliyetleri, etkili ve verimli bir şekilde mevzuata ve stratejik planlara uygun şekilde yürütülecek. Ayrıca, Merkez personeli, etik ilkelere ve mesleki değerlere saygılı bir şekilde çalışacak. Başkanlık, merkezin görevleri için geçici görevlendirmeler yapabilecek. Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanı, yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasından sorumlu olacak.

Afet Araştırmaları Merkezi'nin kurulması, Türkiye'nin afetlere yönelik hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerini daha güçlü ve etkili hale getirmeyi amaçlıyor.

