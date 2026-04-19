Manisa'nın 5 asırlık geleneği Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 21-26 Nisan tarihleri arasında kenti karnaval alanına çevirecek. Festival öncesinde kent genelinde asfalt ve yama çalışmalarından kaldırım düzenlemelerine, duvar ve trafo boyamalarından yol çizgi uygulamalarına kadar birçok çalışma yürütülürken, Manisa festivale yenilenen yüzüyle hazırlanıyor.

MANİSA (İGFA) - Osmanlı tıbbının dehası Merkez Efendi'nin, Hafsa Sultan'a şifa olan 41 çeşit baharatlı mucizesi Mesir Macunu, bu yıl 486'ncı kez halkla buluşmaya hazırlanıyor.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 21-26 Nisan tarihleri arasında Manisa'da büyük bir coşkuyla gerçekleştirilecek.

Festival öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kapsamlı hazırlık çalışmaları yürütüyor. Festival süresince vatandaşların ve ziyaretçilerin daha konforlu bir ortamda etkinliklere katılabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt çalışmaları gerçekleştirildi.

Ulaşımda güvenliği artırmak amacıyla yol çizgi uygulamaları da gerçekleştirildi.



ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Kent estetiğini güçlendirmek amacıyla ise trafo ve duvar boyama çalışmaları yapılırken, yaya ulaşımını kolaylaştırmak için kaldırım düzenlemeleri de yürütülüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, festival öncesinde şehrin dört bir yanında çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Tarihi mirası, kültürel zenginliği ve renkli etkinlikleriyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde hazırlıklarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'yı 5 asırlık festivale hazırlıyor.