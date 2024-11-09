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Ziyarette Başkan Yalçın, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar’ı Yaman Dede Konağı’nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek çeşitli yayınlardan oluşan kitaplar hediye etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un da katıldığı programda YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, sergilenin eserleri büyük bir hayranlıkla inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yaman Dede Kültür Evi’nde bulunan Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi ile Hilye-i Şerifleri inceleyerek bilgiler aldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri’ye gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı Yaman Dede Kültür Evi’nde ağırladı.

Başkan Deviren mahalle turlarına devam ediyor

Başkan Deviren mahalle turlarına devam ediyor