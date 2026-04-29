Nilüfer Belediyesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç Ailesi iş birliğiyle kent hafızasına katkı sunan araştırmacıları desteklemek amacıyla düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri, Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gece, merhum gazeteci-yazar anısına hazırlanan 'Bir Şehrin Belgelenen Tarihi: Susmak da Bir Eylemdir!' belgeselinin de ilk gösterimi yapıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın kültürel, tarihi ve akademik birikimine ışık tutan araştırmacıları teşvik etmek amacıyla bu yıl 16'ncı kez düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri sahiplerini buldu. Uğur Mumcu Sahnesi'nde düzenlenen ödül törenine; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecede, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi Başkanı Tayfun Çavuşoğlu'nun hazırladığı 'Bir Şehrin Belgelenen Tarihi: Susmak da Bir Eylemdir!' isimli belgeselin ilk gösterimi de yapıldı.

Yılmaz Akkılıç'ın hayatına, mücadelesine ve kente kattığı değerlere odaklanan belgesel izleyicilerden büyük alkış aldı.

Törenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yılmaz Akkılıç'ın 'Susmak da bir eylemdir' sözünü hatırlatarak, onun doğru bildiğinden asla vazgeçmeyen yapısına vurgu yaptı. Başkan Şadi Özdemir, 'Bursa'nın belleğini o yazdı. Altı bin ciltlik kütüphanesini halka bağışlayarak bizlere paha biçilemez bir miras bıraktı. 2010 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğümüz bu ödüllerle tek bir hedefimiz var. Bursa'yı çalışan araştırmacıları desteklemek ve kentimize dair üretilen her bilgiyi kalıcı hale getirmek. Akkılıç'ın yolunda yürümeye ve Bursa'ya değer katan her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Feza Karaer başkanlığındaki seçici kurul üyelerine plaket takdim edildi. Seçici kurul başkanı Prof. Dr. Feza Karaer, bu yıl 9 eserin değerlendirmeye alındığını belirterek ödül kazanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karaer, kurulun değerlendirmelerini yazar ve danışman bilgilerini bilmeden yürüttüğünü, sürecin tamamen objektif ve bilimsel ölçütlerle ilerlediğini söyledi.

Yapılan değerlendirmelerde doktora kategorisinde Başarı Ödülü'nü 'Kırsal Mirasın Kültürel Peyzaj Yaklaşımı ile Korunması İçin Bir Model Önerisi: İznik Gölü Havzası Örneği' başlıklı teziyle Elif Acar Bilgin aldı.

Yüksek lisans dalında ise Egemen Deniz, 'Bursa Surları' adlı çalışmasıyla Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Seçici kurul, Ceyda Şahin'in 'Bursa'nın Su Mirasının Geleneksel Konutlardaki Mekansal Yansımaların Değerlendirilmesi ve Korunması' isimli çalışmasını doktora dalında Jüri Özel Ödülü'ne layık gördü.

Akademi dışı alanda da Ekrem Hayri Peker'e, 'Bursa ve İlçelerinde Çekilen Filmler' adlı çalışmasından dolayı Teşvik Ödülü verildi.

Prof. Dr. Feza Karaer başkanlığında; Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Prof. Dr. Alpaslan Türkkan, Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Doç. Dr. Elifhan Köse Çal, eğitimci Hande Borçbakan ve gazeteci Hacı Tonak'tan oluşan seçici kurul tarafından belirlenen eserler, Nilüfer Belediyesi Akkılıç Kütüphanesi tarafından kitaplaştırılarak okuyucularla buluşturulacak ve Bursa'nın kent hafızasındaki yerini alacak.

Ödüllerin takdim edilmesi sonrasında Akkılıç Ailesi adına konuşan Akkılıç Kütüphanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hande Borçbakan ve Yener Akkılıç, kütüphanenin yaşatılmasına ve araştırmaların desteklenmesine katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür etti.