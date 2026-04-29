İstanbul'da Maltepe'nin sembol yapılarından biri olan tarihi Feyzullah Efendi Çeşmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Maltepe Belediyesi iş birliğiyle restore ediliyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Maltepe Belediyesi iş birliğiyle, ilçenin tarihi miraslarından olan ve 1728 yılında inşa edilen Feyzullah Efendi Çeşmesi yenileniyor. 18. yüzyıldan günümüze ulaşan ve bölgenin hafızasında önemli bir yer tutan Feyzullah Efendi Çeşmesi'nde yürütülen çalışmalar, yapının tarihi dokusuna sadık kalınarak titizlikle gerçekleştiriliyor.

İBB Miras ekipleri tarafından yürütülen restorasyon kapsamında çeşmenin bakım onarımı, kitabelerinin altın varakla yazımının gerçekleştirilmesi ve su bağlantıları yapıldı.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen de çeşmede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Maltepe'nin tarihi ve kültürel eserlerini korumak için çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Köymen, 'İBB Miras ekiplerimizin çalışmalarıyla bu kıymetli mirası, tarihi dokusunu koruyarak gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırıyoruz. Geçmişimizin izlerini geleceğe taşımaya, kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm İBB Miras ekibine ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' diye konuştu.