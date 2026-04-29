Antalya'da Elmalı Devlet Hastanesi'nde görev yapan ebe Hatice Demirtaş ile 28 yıl önce dünyaya gelmesine yardımcı olduğu Bilgehan Kurt, yıllar sonra aynı hastanede sağlık çalışanı olarak buluştu. Duygusal anlar Ebeler Haftası'nda yaşandı.

Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Elmalı Devlet Hastanesi'nde yaşanan anlamlı buluşma, sağlık camiasında duygusal anlara sahne oldu.

Yıllardır ebelik mesleğini sürdüren Hatice Demirtaş ile yaklaşık 28 yıl önce doğumuna yardımcı olduğu Bilgehan Kurt, bu kez aynı hastanede mesai arkadaşı olarak bir araya geldi.

Bilgehan Kurt'un hemşire olarak Elmalı Devlet Hastanesi'ne tayin edilmesiyle başlayan bu özel hikâye, Ebeler Haftası kapsamında düzenlenen mütevazı bir kutlama ile taçlandı. Cerrahi servisinde sorumlu hemşire olarak görev yapan Kurt, kendisini dünyaya getiren ebe Hatice Demirtaş'ın Ebeler Haftası'nı kutlamak için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kutlama sırasında en dikkat çeken an ise, yıllar önce doğum anında yolları kesişen ikilinin bu kez meslektaş olarak aynı pastayı kesmesi oldu. Hatice Demirtaş'ın meslek hayatı boyunca yüzlerce doğuma tanıklık ettiği, Bilgehan Kurt'un da bu bebeklerden biri olduğu öğrenildi.

İkili, bu anlamlı günün hatırası olarak birlikte fotoğraf çektirirken, ortaya çıkan kare hastane personeli tarafından büyük ilgi gördü. Sağlık çalışanları bu buluşmayı 'nesiller arası bağın ve meslek sevgisinin en güzel örneklerinden biri' olarak değerlendirdi.

Elmalı Devlet Hastanesi yönetimi ve personeli de Ebeler Haftası dolayısıyla tüm ebelerin gününü kutladı. Hatice Demirtaş ve Bilgehan Kurt'un hikâyesi, sağlık sektöründe emeğin, bağlılığın ve insan hayatına dokunmanın ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.