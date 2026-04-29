Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde düzenlediği eğitimlerle yerel turizm kapasitesini artırmayı ve halkın sürece aktif katılımını sağlamayı hedefliyor.

MERSİN (İGFA) - İçinde barındırdığı birbirinden farklı kültürleri, eşsiz doğası, keşfedilmeyi bekleyen tarihi ile Mersin'de bir turizm atağına hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi; gastronomisi, doğası, tarihi ve kültürü ile öne çıkan noktalarda turizm farkındalığını artırmak, yerel halkın turizm faaliyetlerine katılımını sağlamak ve yerel turizm kapasitesini geliştirmek amacıyla eğitim programı düzenledi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eğitimler; Hamzabeyli, Uzuncaburç, Melemez ve Çömelek mahallelerinde gerçekleştirildi.

Coğrafi özelliklerine bağlı olarak niş ve organik ürünleri öne çıkan mahalleleri önceleyen Büyükşehir ekipleri; kırsal turizm farkındalığı, yerel turizm potansiyelinin geliştirilmesi, yerel ürünlerin turizme kazandırılması ve markalaşması, ziyaretçi karşılama ve misafir memnuniyeti, hizmet standartları, sürdürülebilir turizm uygulamaları, ev pansiyonculuğu, hijyen, konaklama hizmet standartları, el sanatları ve yerel üretimin pazarlanması, satış teknikleri, paketleme, etiketleme ve fiyatlandırma, tanıtım yöntemleri, kültürel ve doğal değerlerin korunarak turizme entegrasyonu, kadınlar ve gençlerin sürece katılımı ile iletişim ve temsil becerilerinin geliştirilmesi konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verdi. Turizme dair her detay, alanında uzman olan turizm acentası sahibi, destinasyon uzmanı ve danışmanı Erdal Çeri tarafından anlatıldı.