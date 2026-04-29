Ankara Keçiören Belediyesi tarafından çölyak hastaları ve glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşların güvenli ve sürdürülebilir gıdaya ulaşabilmesi için hizmete açılan Glütensiz Kafe-Fırın, glütensiz üretim standartlarına uygun altyapısıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

ANKARA (İFGA) - Aşağı Eğlence Mahallesi Kanuni Parkı içerisinde yer alan Kafe-Fırın yoğun ilgi görürken, tüm üretim süreçleri çapraz bulaşma riskini ortadan kaldıracak şekilde özel olarak planlanarak gerçekleştiriliyor.

SOSYALLEŞME İMKÂNI DA SUNUYOR

Kafe-Fırında kullanılan tüm hammaddeler, sertifikalı ve yüksek kalite standartlarına sahip glütensiz ürünlerden seçilirken; içecekler de dâhil olmak üzere sunulan hiçbir üründe glüten bulunmuyor.

Meyve suyu ve kahve çeşitlerinden unlu mamullere kadar geniş ürün yelpazesi, tüketicilere güvenli ve erişilebilir seçenekler sunuyor. Üretimler, alanında uzman ustalar ve gıda mühendislerinin koordinasyonunda yürütülerek hem hijyen hem de gıda güvenliği en üst seviyede tutuluyor.

Glütensiz Kafe-Fırın, bir yeme-içme alanı olmanın ötesinde; güvenli tüketim ve sosyal yaşam imkânı sunan nitelikli bir merkez olarak da ilgi çekiyor.

BAŞKAN ÖZARSLAN'A TEŞEKKÜR

Çölyak hastaları ve glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlar, böyle bir merkezin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kafe-Fırının açılmasına öncülük eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür ediyor.