Kütahya Belediyesi, Yoncalı ve çevresini kapsayan revizyon imar planı çalışmalarını istişare toplantısında ele aldı. Hedef, bölgenin turizm potansiyelini planlı şekilde geliştirmek.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi tarafından Yoncalı turizm alanlarına yönelik hazırlanan revizyon imar planı çalışmaları, düzenlenen istişare toplantısında değerlendirildi. Toplantıya Eyüp Kahveci de katıldı.

Belediye konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyelerinin katkılarıyla planlama sürecine ilişkin teknik detaylar kapsamlı şekilde ele alındı. Yoncalı Mahallesi, Enne Mahallesi ve Sekiören köyünü kapsayan bölgede, turizm potansiyelinin daha etkin kullanılması için planlanan altyapı ve üstyapı çalışmaları görüşüldü.

Kütahya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Yoncalı bölgesinin planlı ve sağlıklı gelişimini hedefleyen revizyon imar planlarının mevcut durumu değerlendirilirken, sahadan gelen ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda planın son haline getirilmesi için atılacak adımlar da belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından planın Kütahya Belediye Meclisi gündemine taşınacağı ve teknik ekipler tarafından titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.