Kayseri Melikgazi Belediyesi, vefatının 43. yılında, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden şair, yazar Necip Fazıl Kısakürek'i anma gecesi düzenledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'de çeşitli etkinliklerle kültür ve sanat dünyasını zenginleştirmeye devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Necip Fazıl Kısakürek ülkemizin en değerli en önemli şairlerinden, yazarlarından, düşünürlerinden birisiydi. Vefatının 43. yılında, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i anma gecemizde güzel şiir dinletileri ile vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ben de üniversite yıllarımda Necip Fazıl okumuş, onun davasını bilen birisiyim. Necip Fazıl gibi birçok şair Maraş'tan çıkmış. Melikgazi Belediyesi olarak açtığımız Mektep Melikgazi ile gençlerimiz için sanata, şiire, okumaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca Sanat Melikgazi'miz de bu tür faaliyetlerin ana merkezi olacak. Necip Fazıl'ın hedeflediği gençliği oluşturmak için çalışıyoruz' dedi.