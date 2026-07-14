TCDD Taşımacılık, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yüksek hızlı trenleri 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temalı logolarla giydirdi. Uygulama kapsamında YHT'ler iki ay boyunca milyonlarca yolcuya demokrasi ve millî irade mesajı taşıyacak.

ANKARA (İGFA) - TCDD Taşımacılık, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında yüksek hızlı trenlerde anlamlı bir uygulamayı hayata geçirdi. Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yüksek hızlı trenlerin bu yıl 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temalı logolarla sefer yapacağı duyuruldu.

Açıklamada, önümüzdeki iki ay boyunca Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas başta olmak üzere yüksek hızlı tren hatlarında hizmet veren tren setlerinin, yolcularıyla birlikte millî irade mesajını da Türkiye'nin dört bir yanına taşıyacağı belirtildi. Paylaşımda, 'Yaptığımız her seferi, ulaştığımız her istasyonu vatan sevgimiz ve birliğimizle donatacağız; her yolculukta millî iradenin izini yaşatmaya devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun.' ifadelerine yer verildi.

???? Demokrasi taşıyan yüksek hızlı trenlerimiz bu yıl raylarda 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temalı logolarla yol alacak.



Önümüzdeki iki ay boyunca YHT setlerimizle; Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanına milletimizin: pic.twitter.com/sxxc0Xkbqj — TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) July 14, 2026

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan temalı giydirme çalışmasının, iki ay boyunca yüksek hızlı trenlerde yer alacağı duyuruldu.