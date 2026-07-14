Küresel marka, Galler Prensi'nin hayır amaçlı polo etkinliğini destekleyerek 1 milyon sterlinden fazla bağış toplanmasına katkıda bulundu.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORIDA VE WINDSOR, BİRLEŞİK KRALLIK (İGFA) - United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markası U.S. Polo Assn.®, Birleşik Krallık'taki lisans ortağı Brand Machine Group (BMG) ile birlikte, 2026 DMMI Royal Charity Polo Cup kapsamında Resmi Giyim ve Takım Sponsoru olarak yeniden yer aldığını duyurdu. Prestijli hayır etkinliği, 10 Temmuz'da Windsor Great Park'taki tarihi Flemish Farm's Guards Polo Club'da gerçekleştirildi.

Galler Prensi bir kez daha U.S. Polo Assn. Takımı'nın kaptanlığını üstlenirken, bu yıllık organizasyon dostane rekabet ve hayır amaçlı bağışlar etrafında şekillenen keyifli bir gün için seçkin konukları ve üst düzey polo oyuncularını bir araya getirdi. Galler Prensi, Manta Marine ve The Mirror Polo Team'e karşı round-robin formatında oynanan heyecan verici karşılaşmalarda mücadele etti. Yüksek profilli bu hayır etkinliği, tüm katılımcıların sergilediği başarılı oyun performansıyla öne çıkarken, Galler Prensi'nin U.S. Polo Assn. Takımı ile geçen yılki unvanını korumasıyla sona erdi. Royal Charity Cup, sporculuk, binicilik ve polo sporu aracılığıyla hayırseverliğin kutlandığı bir etkinlik olarak İngiliz polo sezonunda U.S. Polo Assn. için önemli bir yer tutmaya devam etmektedir.

Royal Charity Polo Cup - Genel Bakış:

• Takımlar:

o U.S. Polo Assn. Takımı (HRH Galler Prensi, Mark Tomlinson, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Amr Zedan)

o Mirror Polo Takımı (Rafi Bruckner, Steve Cox, Sarkis Gabrelian, Nico Roberts)

o Manta Marine Takımı(James Beh, Jovey Beh, Mohamed Ndao, Ivan Rubinich)

• Tarih: 10 Temmuz 2026

• Lokasyon: Flemish Farm's Guards Polo Club, Windsor Great Park, İngiltere

• En Değerli Oyuncu: Rafi Bruckner (Mirror Polo Team)

• En İyi Polo Atı: Chechu (HRH Galler Prensi tarafından oynandı, U.S. Polo Assn. Takımı)

Sekizinci yıl üst üste destek sağlayan U.S. Polo Assn., tüm polo oyuncularını, hakemleri ve bayrak görevlilerini özel tasarım performans formalarıyla donatırken, etkinlik katılımcılarına özel hazırlanmış anı hediyeleri de sundu. Bu hediye setinde kanvas tote çanta, ipek yastık kılıfı, yaka rozeti, bu yıla özel ortak markalı şapkalar ve markanın en yeni yıllık yayını olan Field X Fashion dergisi yer aldı. U.S. Polo Assn. ayrıca küresel polo tişört kampanyası 'An Icon Born from the Game™'i oyuncu formaları ve etkinlik alanındaki polo tişört etiketleri aracılığıyla görünür kılarak etkinlik boyunca hayata geçirdi ve markanın otantik spor kökenlerini vurguladı.

USPA Global Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince, 'Galler Prensi'nin kaptanlığında gerçekleştirilen bu spor odaklı hayır etkinliğini sekizinci kez desteklemekten gurur duyuyoruz. Brand Machine Group ile birlikte U.S. Polo Assn. olarak, Galler Prensi ve Prensesi'nin resmi hayır kuruluşlarına farkındalık ve finansal destek sağlanmasına katkıda bulunmaktan onur duyuyoruz' dedi.

Yıllık olarak düzenlenen bu önemli hayır etkinliği, Birleşik Krallık genelinde desteklenen 10 farklı hayır kuruluşu için 1 milyon sterlinden fazla bağış toplamıştır. 2026 yılı katkısıyla birlikte son 15 yılda Royal Charity Polo Days kapsamında Birleşik Krallık'ta toplanan toplam bağış miktarı 15 milyon sterlini aşmıştır.

Desteklenen kuruluşlar arasında Evelina London Children's Hospital, Forward Trust, Maternal Mental Health Alliance, Royal Navy and Royal Marines Charity, The Passage, The Royal College of Paramedics, Shout, Ty Hafan, Wales Air Ambulance, ve We Are Farming Minds yer almaktadır.

U.S. Polo Assn.'nin Resmi Giyim ve Takım Sponsoru rolünün yanı sıra 2026 DMMI Royal Charity Polo Cup, seçkin iş ortakları tarafından da desteklenmiştir. Ana sponsor DMMI'nin yanı sıra takım sponsorları Manta Marine Technologies ve The Mirror Polo Team, içecek sponsorları Moët Chandon ve Whispering Angel ile catering sponsoru AP & Co. etkinliğe katkı sağlamıştır. En Değerli Oyuncu ödülünün sponsoru Audi olurken, En İyi Polo Atı ödülü Oklahoma merkezli Cox Ailesi tarafından desteklenmiştir. Bu iş ortakları, etkinliğin deneyimini güçlendirirken yıllık organizasyonun hayır amaçlı misyonunu da desteklemiştir.

Brand Machine Group CEO'su Boo Jalil, 'Royal Charity Polo Cup her yıl hem etkisini hem de prestijini artırmaya devam ediyor ve U.S. Polo Assn. olarak bu başarının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, küresel markamızı polo sporuyla daha güçlü şekilde buluşturmamıza ve stil, spor ile hayırseverliği bir araya getiren bu anlamlı etkinliği desteklememize olanak sağlıyor' dedi.

Polo sporu tutkunları ve izleyiciler, bu yaz ESPN, TNT ve Eurosport'ta yayınlanacak ve Avrupa genelindeki önemli spor etkinliklerini konu alan ödüllü 'Breakaway: Polo in Europe' yayınıyla da heyecan dolu içerikleri takip edebilecektir. Bölüm ayrıca Global Polo'nun YouTube kanalından da izlenebilecektir. Yayın saatleri için yerel yayın akışını kontrol ediniz.

Guards Polo Club, Birleşik Krallık'ta Royal Charity Polo Cup dahil elit turnuvalara ev sahipliği yapan yalnızca dört polo kulübünden biridir. 1955 yılında Edinburgh Dükü Prens Philip'in himayesinde Household Brigade Polo Club adıyla kurulan kulüp, 1969 yılında Guards Polo Club adını almış olup yaklaşık 70 yıllık üst düzey polo geçmişini kutlamaktadır.

U.S. Polo Assn. ve USPA Global Hakkında

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel yapısı ve dünya genelinde 1.200'den fazla mağaza ile binlerce satış noktası üzerinden geniş dağıtım ağıyla marka, 190'dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklara yönelik giyim, aksesuar ve ayakkabı ürünleri sunmaktadır.

Marka, ABD'de The Palm Beaches'te bulunan NPC'de her yıl düzenlenen U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya genelinde önemli polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. ESPN, TNT, Eurosport, Star Sports ve BeIn Sports ile yapılan yayın anlaşmaları sayesinde polo sporu dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşmaktadır.

U.S. Polo Assn., USA Today tarafından 'Most Trusted Brands' arasında gösterilmiş olup License Global verilerine göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte dünyanın önde gelen spor lisansörleri arasında yer almaktadır. Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ gibi yayınların yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere birçok saygın medya kuruluşunda yer almaktadır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edebilir ve @uspoloassn hesabını takip edebilirsiniz.

USPA Global, United States Polo Association'ın bir iştiraki olup U.S. Polo Assn. markasını yönetmektedir. Aynı zamanda Global Polo adlı yan kuruluş aracılığıyla polo spor içeriğinde küresel lider konumundadır. Daha fazla bilgi için globalpolo.com adresini ziyaret edebilir veya Global Polo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz.

Brand Machine Group (BMG) Hakkında

BMG, moda inovasyonunda uluslararası bir lider olup 40 yılı aşkın sektör deneyimiyle dikey üretici ve küresel lisanslama uzmanı olarak konumlanmıştır. Tanınmış pazar liderleriyle iş birliği yapan BMG, tasarım, üretim ve dağıtım süreçlerini entegre şekilde yönetirken moda, spor, outdoor ve ev kategorilerini kapsayan geniş marka portföyünün DNA'sını korumayı hedeflemektedir.

BMG portföyünde U.S. Polo Assn., Penfield, New Balance Kids, Duchamp, Jack Wills, Flyers American Born, Lee Kids, Peckham Rye, Wrangler Kids, Juicy Couture, Franklin & Marshall, Elle Junior ve Ben Sherman markaları yer almaktadır. Şirket, küresel tedarik zinciri genelinde şeffaflık sağlayarak sürdürülebilir ve etik iş uygulamalarına olan bağlılığını sürdürmektedir.

Daha fazla bilgi için brandmachinegroup.com adresini ziyaret edebilir ve @brandmachinegroup. hesabını takip edebilirsiniz. Randevu talepleriniz için [email protected]. adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

KAYNAK: U.S. Polo Assn.