Bursa'nın simge ticaret merkezlerinden Tarihi Koruyucu İşhanı'nda düzenlenen 9. Geleneksel Aşure Günü etkinliği, 340 esnafın dayanışmasıyla binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Etkinlikten birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaklaşık yarım asırlık geçmişiyle kentin ticari hafızasında önemli bir yere sahip olan Tarihi Koruyucu İşhanı, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Geleneksel Aşure Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Atatürk Caddesi'nde bulunan işhanında gerçekleştirilen organizasyonda, 340 esnafın katkısıyla hazırlanan binlerce kap aşure vatandaşlara ikram edildi. Bursa halkının yanı sıra Bursaspor taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Koruyucu İşhanı Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursasporlu Esnaflar Derneği Başkanı Fevzinur Dündar, aşurenin yalnızca bir gelenek değil, toplumu bir arada tutan önemli bir kültürel değer olduğunu belirtti. Dündar, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde esnafın dayanışma ruhunu ortaya koyduğunu ifade ederek, '340 esnafımızın desteğiyle halkımızla aşuremizi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zor günleri ancak birlik ve dayanışmayla aşabiliriz.' dedi.

Dündar, organizasyona katkı sunan tüm esnafa, Bursaspor taraftarlarına ve Bursa halkına teşekkür ederek, dayanışma kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Tarihi Koruyucu İşhanı Yönetimi ile Bursasporlu Esnaflar Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, Bursa'nın köklü esnaf geleneğini ve paylaşma kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi.