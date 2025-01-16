Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “İrâdenin Kahramanları” başlıklı programda Mudanya, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki rehber öğretmenlerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Mudanya Şehit Cüneyt Bursa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri ve Mudanya, Nilüfer ile Osmangazi ilçelerindeki rehber öğretmenler katıldı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu: "Rehber Öğretmenlerin Liderlik Rolü Çok Önemli"

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, rehber öğretmenlerinin eğitim sistemindeki kritik rolüne dikkat çekerek, özellikle çocukların motivasyonuna, ruhsal dünyalarına ve irade gelişimlerine hitap eden rehber öğretmenlerin çalışmalarının çok değerli olduğunu ifade etti.

Yeni eğitim yılıyla birlikte başlatılan "Akran Dostluğu Projesi"nin önemine de vurgu yapan Alireisoğlu, tüm okullarda sistematik bir şekilde uygulamaya konan bu projeyle öğrencilerin birbirlerine destek olmalarının sağlandığını belirtti. Öğrencilerin sorunlarını şiddet yerine barışçılçözüm yolları aradıklarını, bu projeyle birlikte daha güçlü ve karakterli bireyler yetiştirileceğini söyledi.

Alireisoğlu, çocukların ve gençlerin kendi varlıklarını inşa edebilen, bağımsız düşünme yetisine sahip bireyler olarak yetiştirilmelerinin önemine değindi. Eğitimcilerin, bu sorumluluğu yerine getirerek güçlü ve başarılı öğrenciler yetiştireceklerine inandığını dile getirerek, Bursa’daki okullarda başarı ve iyilik dolu bir ortamın oluşturulması temennisinde bulundu.

Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç: "Gençlerin Ruhsal Sağlığı ve Bağımlılık Sorunları Ciddi Bir Tehdit"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, gençlerin karşı karşıya olduğu psikolojik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek, bağımlılıkların ve sanal zorbalığın önemli tehditler oluşturduğunu belirtti. Dinç, sanal zorbalığın, gerçek dünyadaki zorbalıktan daha yıkıcı ve başa çıkılması zor bir sorun haline geldiğini vurguladı.

Son 30 yılda dünya genelinde sağlık, eğitim ve ulaşım gibi alanlarda büyük ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, psikolojik sağlık konusunda ciddi bir gerileme yaşandığını ifade eden Dinç, her 6 kişiden birinin psikolojik sorunlarla mücadele ettiğini ve en yaygın sorunların kaygı, depresyon ve bağımlılıklar olduğunu söyledi.

Gençlerin içinde bulundukları zor dünyada, popüler kültürle uyum sağlama, akran zorbalığı, kabul görme gibi sosyal baskılarla başa çıkmaya çalıştığını belirten Dinç, bu zorlukların onların ruhsal sağlığını olumsuz etkilediğini ve uyku bozuklukları ile yaşam sevinci kaybı gibi sorunların arttığını dile getirdi.

Dinç, genç intiharlarının da giderek daha fazla gündeme geldiğine dikkat çekerek, sosyal medyada bu tür davranışların normalleştirildiğini ve gençlerin bu tür zararlı mesajlardan etkilendiğini söyledi. Eğitimciler, rehber öğretmenler ve toplumsal tüm paydaşların bu sorunları daha ciddiyetle ele alması gerektiğini vurguladı.

Program hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.