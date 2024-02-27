5 Mart 1920’de kurulan ve Türkiye’nin en saygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan, başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlara bağımsız, sağlıklı ve insan onuruna yaraşır bir gelecek tesis etmek için kararlılıkla çalışmalarını sürdüren Yeşilay 104 yaşında.Alkol, tütün, madde, kumar ve teknolojibağımlılıklarıyla mücadele eden ve toplumun zararlı alışkanlıklardan korunması için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay, 120 şube, 107 danışmanlık merkezi, 2 rehabilitasyon merkezi, 100 bini aşan gönüllüsüve 97 Ülke Yeşilay’ı ile hizmet veriyor.

Prof. Dr. Mücahit Öztürk: “Ülkemiz için canla başla çalışıyoruz.”

Yeşilay Haftası nedeniyle açıklamada bulunan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay faaliyetlerinin sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını söyledi: “Yeşilay bugün artık 97 Ülke Yeşilay’ı ile dünyanın çok farklı coğrafyalarında bağımlılıkla mücadele alanlarında faaliyet gösteriyor. Yeşilay son yıllarda özellikle yurt içinde verdiği hizmetlerine büyük hız kazandırdı.

Başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam ve gelecek zemini oluşturabilmeleri için yüzlerce çalışanımız, 120 şubemiz ve 100 bini aşan gönüllümüzle canla başla çalışıyoruz.

Ulusal ve uluslararası arenada gerek farkındalık gerek önleme gerekse savunuculuk faaliyetlerimizle bağımlılıkla mücadele alanında lider bir kuruluş olarak, tecrübemizden ve birikimlerimizden yararlanarak daha fazla sosyal etki yaratmaya, gönüllülerimiz ve profesyonel gönüllülerimizle birlikte mücadelemize güç katmaya devam ediyoruz.

Ülkemizin her ilinde Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizle(YEDAM) on binlerce kişiye ulaşıyoruz.İki büyük şehrimizde, Bursa ve Diyarbakır’daki Rehabilitasyon Merkezlerimizde, danışanlarımıza yatarak tedavi hizmetiveriyoruz.Danışan, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine, kullandığı maddeden arındırma tedavisini tamamlamış olması ve herhangi bir yoksunluk bulgusunun olmaması koşuluyla, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM), Alkol ve Madde Tedavi Merkezinden (AMATEM), Çocuk Ergen Alkol Madde Tedavi Merkezinden (ÇEMATEM) sevk yolu ile kabul ediliyor. Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerinde, alkol ve madde bağımlısı bireylerin tıbbi, psikolojik, sosyal, akademik ve meslekî alanlarda desteklenerek bağımlılık sebebiyle oluşan kayıpların tekrar yerine koyulması ve bireylerin yeniden topluma kazandırılması hedefleniyor.

Yolumuza her zamankinden daha güçlü ve enerjik devam edeceğiz.”

Her Yıl 14 Milyon Öğrenci Bağımlılıklara Karşı Bilinçlendiriliyor

Önleme, savunuculuk ve farkındalık faaliyetleri, bağımlılıklarla mücadelenin en önemli bileşenleri arasındadır.

Yeşilay, yurt içinde ve yurt dışında sempozyumlar, konferanslar, kongreler ve yarışmalar düzenleyerek her yıl milyonlarca insana temas ediyor. Bilimsel ve kanıta dayalı farkındalık çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM), Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) ve Yeşilay Yaşam Becerileri (YYB) programlarıyla her yıl yaklaşık 14 milyon öğrenciyi ve 3 milyon yetişkini bağımlılıklara karşı bilinçlendiriyor. Risk grubundaki öğrencilerde eğilimlerin bağımlılığa dönüşmemesi için psikososyal çözümler üretiyor.

Yeşilay,YEDAM’la Hayatları Değiştiriyor

Yeşilay, 81 il ve KKTC’dekurulan 107Yeşilay Danışmanlık Merkeziyle (YEDAM), alkol, tütün, madde, kumar ve yoğun teknoloji kullanımı gibi zararlı alışkanlıklarını aşmak isteyen bireylere uzman kadrolarıyla tamamen ücretsiz ayaktan tedavi hizmetiveriyor.

YEDAM’a,115 danışmahattı üzerinden Türkiye’nin her yerinden kişilerin anında ulaşabilmesi mümkün. YEDAM'la amaçlanan, bağımlılıklarını aşmak isteyen danışanların hayata tekrar kazandırılması, günlük hayatlarını devam ettirirken hayat kalitelerinin yükseltilmesiyle sosyal hayata uyum sağlama sürecinde gerekli sosyal desteğin verilmesi ve kişinin temiz kalmaya teşvik edilmesidir.

YEDAM 115 Hattına 1 Milyon 110 Bin 352 Çağrı

YEDAM, kadrosundaki uzman klinik psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarının iş birliğinde,bağımlılıklarını yenmek isteyen bireylere ve ailelerine ücretsiz psikososyal destek hizmeti veriyor. YEDAM’a kurulduğu günden bu yana 115 çağrı merkezi üzerinden 1 milyon 110 bin 352 çağrı geldi. YEDAM görevlileri 285 bin 560 kişiyle birebir görüşme sağladı. İlk başvuru hizmet sayısı 58 bin 316 kişi oldu. Sosyal destek hizmeti verilen kişi sayısı ise 115 bin 243 kişiye ulaştı. Yeşilay psikososyal destek verirken 3 bin 747 sosyal etkinlikde düzenledi. Ayrıca İŞKUR ile iş birliği yaparak kendilerine yeni ve düzenli bir yaşam oluşturabilmeleri amacıyla 194 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı.

Yeşilay Bağımlılıkla Mücadelede Herkesin Yanında

Yeşilay Danışmanlık Merkezilerine alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında gelen çağrılar büyük bir titizlikle karşılanıyor.YEDAM’a bugüne kadar sigara/tütün bağımlılığı ile ilgili olarak 15.975 kişi, alkol ve madde bağımlılığı içinse 22.136 kişi başvurdu. Kumar bağımlılığı için 10.400 kişi başvururken teknoloji bağımlılığı konusunda başvuran kişi sayısı ise 2.319 oldu.

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvuran aile sayısı ise toplam 20.683’e ulaştı.

Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleri, Hayatlarında Temiz Bir Sayfa Açmak İsteyenlerin Yanında

Yeşilay, Bursa ve Diyarbakır’da bulunan 40 yataklı Rehabilitasyon Merkezlerinde alkol veya madde kullanan danışanlarına ücretsiz yatarak tedavi hizmeti sağlıyor. Yeşilay danışanlarına tertemiz bir hayatın kapılarını aralayarak hem onlara hem de ailelerine umut ışığı oluyor.

Yeşilay Her Yıl Çeşitli Farkındalık Çalışmaları Düzenliyor

Yeşilay, yaşamlarıyla ve başarılarıyla gençlere örnek teşkil eden sporcuları ve sanatçıları “Yeşil Sahne” etkinlikleri ile gençlerle buluşturuyor, “Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması” ve “Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması” ile hem gençleri eser üretmeye teşvik ediyor hem de bağımlılıklara karşı farkındalık geliştirmelerini sağlıyor. Ayrıca bütün bu programların yanında çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak adına Liseler Arası Münazara Yarışması, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması gibi projeleri uygulamaya devam ediyor. Türkiye’nin 50’den fazla ilinde ve dünyanın birçok ülkesinde aynı gün düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl binlerce bisikletli iyi ve sağlıklı yaşam için pedal çevirmeyi sürdürüyor.

Yeşilay Spor Kulübü Gençlerin Gözdesi

Bağımlılıklarla mücadelede Yeşilay özellikle gençlere ulaşmak için kültür-sanat ve spor faaliyetlerini de kararlılıkla sürdürüyor. 1920’den bu yana yayınlanan Yeşilay Dergisi, 1082. sayısıyla okur karşısına çıktı. Yeşilay Dergisi’nin bu başarısı ülkemiz yayıncılığında ilk ve tek. Aktif olarak sporcu yetiştiren 110 Yeşilay Spor Kulübüise, hâlihazırda2073 lisanslı sporcusuyla Türkiye’nin pek çok ilinde çeşitli branşlarda müsabakalara katılıyor.

BIRAKABİLİRSİN Uygulaması

Sigarayı bırakmak isteyenler için T.C. Sağlık Bakanlığı ile geliştirilen BIRAKABİLİRSİN uygulaması, sigara bırakma hedefinin konulması aşamasında yaşanan zorlukların raporlanmasına ve ücretsiz destek başvurusuna kadar pek çok kolaylık sağlıyor. BIRAKABİLİRSİN uygulaması sayesinde sigarayı bırakmak isteyen kişiler bu süreci uygulama üzerinden takip edebiliyor ve ihtiyaç duyduklarında Danışmanlık Merkezlerimiz klinik psikologlarına tek tuşla ulaşabiliyor. Kurulduğu günden bu yana 210 bin 700 kişi tarafından indirilmiştir.

YEŞİL DEDEKTÖR Uygulaması

T.C. Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen YEŞİL DEDEKTÖR mobil uygulaması, Yeşilay tarafından Türkiye genelinde, kapalı mekânlarda tütün mamulleri (sigara, nargile, puro) kullanımını ihlal eden işletme ve müşterilerin ihlallerini azaltmayı amaçlayan bir mobil uygulama olarak hayata geçirildi. Bugüne kadar YEŞİL DEDEKTÖR uygulaması 353.000 kez indirildi. YEŞİL DEDEKTÖR üzerinden yapılan toplam ihlal bildirimi sayısı ise 399.053 oldu.

Yeşilay Hakkında

1920 yılında faaliyetlerine başlayan, dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay; insan onurunu ve saygınlığını temel alır. Tüm toplumu ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışır. Millî ve ahlaki değerleri önceler. Ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ile savunuculuk çalışmaları yürütür. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri artıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra; tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.

Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 97 ÜlkeYeşilay’ı bulunmaktadır. 2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Türkiye’nin 81 ili ve KKTC’de olmak üzere toplam 107 YEDAM bulunmaktadır. YEDAM’a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabilmektedir.

Türkiye’ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan her biri 40’ar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleriyle Bursa ile Diyarbakır’da alkol ve madde bağımlısı bireylere yatarak hizmet verilmektedir.

Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. “Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsü”ne ve “Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü”ne sahiptir.