İHH İnsani Yardım Vakfı, Ramazan ayında Türkiye dâhil 60 ülkede yardım çalışmalarında bulunacak. Bu yılki faaliyet sloganını “Ramazan Kardeşliğe Çağrı” olarak belirleyen vakıf; iftariyelik ikramları, zekât, fitre, fidye, kumanya ve bayramlık elbise dağıtımlarıyla 3 buçuk milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Uzun yıllardır dünyanın çeşitli coğrafyalarında Ramazan çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl da Türkiye’de ve dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki 59 ülkede yardım faaliyetleri gerçekleştirecek.

Vakıf, iftariyelik ikramlarında ve kumanya dağıtımlarında bulunacak, çocuklara bayramlıklar hediye edecek. Ayrıca, bağışçıların zekât, fidye ve fitreleri de vakıf tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Çalışmalardan; Afrika, Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’daki 3 buçuk milyon kişinin istifade etmesi hedefleniyor.

95 bin aileye gıda kumanyası dağıtılması hedeflendi

800 TL olarak belirlenen kumanya paketlerinin Türkiye’nin 81 ilinde toplam 50 bin aileye ulaştırılması amaçlanıyor. Yurt dışı çalışmaları kapsamında da toplamda 45 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kumanyası ulaştırılması hedefleniyor. Kumanya paketlerinin içeriği, dağıtım yapılacak ülkelerin beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak oluşturuluyor. Türkiye’de dağılacak kumanya paketlerinin içerisinde yer alan ürünler şu şekilde: "Pirinç, şeker, reçel, nohut, bulgur, kırmızı mercimek, ayçiçek yağı, makarna, arpa şehriye, tel şehriye, tuz, yeşil mercimek, çay, kuru fasulye, pirinç, un, zeytin.”

Öte yandan, vakıf tarafından yurt içinde ihtiyaç sahibi 15 bin aileye de gıda kartı dağıtılması planlandı.

İftar sofraları kurulacak, bayramlıklar hediye edilecek

Bağışçılar, yapacakları 130 TL’lik destekle bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. Ramazan çalışmaları kapsamında vakıf tarafından çocuklara yönelik çalışmalar da planlandı. Bu çerçevede, yurtiçi ve yurtdışında 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek. Hayırseverler, 750 TL’ye bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca yetimlere yönelik iftar programları ve 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’ne özel programların düzenlenmesi de hedefleniyor.

İHH, bağışçılardan emanet aldığı zekât ve fitreleri de Ramazan’da on binlerce kişiye ulaştırmayı amaçlıyor.

Geçen sene neler yapılmıştı?

- İHH, 2023 yılı Ramazan çalışmaları kapsamında, 4 milyon 744 bin kişiye yardım ulaştırdı.

- Yardımlardan, deprem bölgeleri ağırlıklı olarak yurt içinde 2 milyon 704 bin, yurt dışında ise 2 milyon 40 bin kişi istifade etti.

-3 milyonu aşkın iftar ve sahur yemeği ikramında bulunuldu.

- 23 bin 504 aileye fitre, fidye ve zekât dağıtıldı.

- 275 bin 640 adet gıda kumanyası dağıtıldı.

-Kumanyalardan 1 milyon 378 bin bin kişi istifade etti.

- 58 bin 748 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

- Türkiye genelinde 23 bin 584 aileye gıda kartı dağıtımı gerçekleştirildi.

-7 bin 915 çocuğa “Ramazan Çocuk Paketi” ulaştırıldı.

-Suriye’de 900 bin 480 paket ekmek, 2 bin 200 aileye gıda kartı, 48 bin 879 aileye ise hijyen paketi dağıtıldı.

-144 bin 72 kişiye 432 bin 218 adet muhtelif giyim eşyası ulaştırıldı.

Destek olmak için

Hayırseverler, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak İHH’nın Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabilirler. Bağışçılar;

-FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 130 TL,

-IFTAR yazıp 4072’ye SMS göndererek 130 TL,