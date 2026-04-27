U14 Millî Takımın 5-9 Mayıs tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek hazırlık turnuvası aday kadrosu açıklandı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Aday kadroya Yeşil Artvinspor Kulübü ve aynı zamanda Altınordu Artvin Futbol Okulu oyuncusu Miraç Değirmenci de çağrıldı.

Yeşil Artvinspor Kulübü Başkanı Sezgin Uluköy, milli takıma oyuncu göndermenin Artvin olarak büyük onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Uluköy, forvet oynayan Değirmenci'nin yetenekli ve gelişime açık oyuncu olduğunu ifade etti.

Milli takıma başarı dileklerinde bulunan Uluköy, Yeşil Artvinspor'un alt yapıya çok önem verdiğini ve yakın gelecekte birçok oyuncuyu milli takıma göndereceklerine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Başkan Uluköy, yıllarca profesyonel liglerde futbol oynamış tecrübeli, disiplinli ve çalışkan antröner Ahmet Külünk gibi bir hocayla çalışmanın başarıyı getirdiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Nisan Salı günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Ay-Yıldızlılar, hazırlık turnuvasında İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

Hazırlıklarına 36 oyuncu ile başlayacak olan U14 Millî Takımımız, İspanya'da oynanacak turnuvada 23 kişilik oyuncu kadrosuyla bulunacak.