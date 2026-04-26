61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Çeşme-Selçuk etabını Team Flanders-Baloise sporcusu Tom Crabbe kazanırken, Türk bisikletçi Ramazan Yılmaz dördüncülüğüyle dikkat çekti.

İZMİR (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 61. yılında start alan Çeşme-Selçuk etabı büyük heyecana sahne oldu. 154.7 kilometrelik zorlu parkuru Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe, 3 saat 23 dakika 57 saniyelik derecesiyle kazanarak turkuaz mayonun sahibi oldu.

Etapta Konya Büyükşehir Belediyespor forması giyen Ramazan Yılmaz ise tekerlek farkıyla dördüncü olarak önemli bir başarıya imza attı ve puan klasmanında iddiasını artırdı.

27 ülkeden 23 takım ve 158 sporcunun katıldığı organizasyonun startı yoğun katılımla verilirken, yarış boyunca kaçış grupları ve peloton arasındaki mücadele dikkat çekti. Etabın başlarında oluşan 5 kişilik kaçış grubu zaman farkını 4 dakikaya kadar çıkarırken, finişe doğru pelotonun temposu artınca fark kapandı ve son kilometrelerde toplu sprint finişi yaşandı.

Yarışta ATT Investments takımından Michal Pomorski, tırmanış, Türkiye Güzellikleri ve sprint prim kapılarının tamamını ilk sırada geçerek etap boyunca öne çıkan isimlerden biri oldu ve kırmızı mayonun sahibi oldu.

Etabın ardından mayolar da sahiplerini buldu. Turkuaz ve yeşil mayolar Tom Crabbe'ye verilirken, kırmızı ve beyaz mayolar Michal Pomorski'nin oldu.

Toplam 1133 kilometrelik parkura sahip organizasyon, 3 Mayıs'ta Ankara'da sona erecek. Turun ikinci etabında ise bisikletçiler 162.8 kilometrelik Aydın-Marmaris parkurunda mücadele edecek.