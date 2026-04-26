TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne karşı galibiyete çok yakın bir oyun sergilese de son hücumda Alex Perez'in üç sayılık denemesinde isabet bulamayınca parkeden 78-76 mağlup ayrıldı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Alex Perez ve Marek Blazevic ile buldu.

Rakip sayıları karşısında Marek Blazevic ve Yiğitcan Saybir'in sayılarıyla skoru 7-12'ye taşıyan Bursa temsilcisi, televizyon molası dönüşü rakip sayılarına engel olamayınca 8. dakikada 17-12 geriye düştü. Rakibin 10-0'lık serisine Hugo Besson'un serbest atış sayıları son verirken, ilk çeyrek 19-14 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyoda 4-0 ile başlayan Bahçeşehir Koleji, farkı 9'a (23-14) çıkarırken, bu gidişata Yiğitcan Saybir'in üçlüğü son verdi. Caleb Homesley'in sayıları karşısında Alex Perez, Marek Blazevic ve Efe Postel ile skor üreten TOFAŞ Basketbol Takımı, Furkan Korkmaz'ın basketleriyle 17. dakikada farkı 2'ye çekti: 30-28. Mavi Yeşilliler çeyrek sonunda Furkan ve Marek Blazevic ile sayılar bulsa da soyunma odasına 40-34 geride girdi.

Üçüncü periyoda Marek Blazevic'in basketiyle başlayan TOFAŞ, Yiğitcan Saybir'in üçlüğüyle 22.34'te durumu 40-39 yaptı. Bu bölümde Hunter Hale ile skor üreten İstanbul temsilcisi karşısında Furkan Korkmaz ve Marek Blazevic ile sayılar bulan Mavi Yeşilliler, 28. dakikada skoru 50-48 yapsa da son çeyreğe 57-48 geride girdi.

Dördüncü periyoda kaptan Tolga üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Tolga Geçim ve Alex Perez'in basketleriyle 33. dakikada farkı 6'ya çekti: 62-56. Yiğitcan Saybir ve Marek Blazevic'in sayıları bitime 5.45 kala skoru 64-60 yaparken, ev sahibi takım bitime 3.44 kala farkı çift hanelere çıkardı: 71-60. Rakibin 7-0'lık serisine Marek Blazevic'in pota altından basketi son verirken, Tolga Geçim'in üçlüğü sonrası Marek Blazevic'in basketleri bitime 1.26 kala farkı bu kez 5'e (75-70) indirdi.

Alex Perez'in serbest atış sayılarıyla bitime 54 saniye kala durumu 75-72 yapan TOFAŞ, Furkan Korkmaz ile önce bitime 18 saniye kala skoru 75-74; ardından Marek Blazevic ile bitime 5 saniye kala skoru 77-76 yapsa da son hücumda Alex Perez'in üç sayılık denemesinde isabet bulamayınca parkeden 78-76 mağlup ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji karşısında TOFAŞ'ta Marek Blazevic 30 sayıyla takımın en skorer ismi olurken; Yiğitcan Saybir ve Furkan Korkmaz 12'şer sayı; Tolga Geçim ve Alex Perez ise 9'ar sayı kaydetti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sıradaki maçını 3 Mayıs Pazar günü evinde Karşıyaka ile oynayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki 29. hafta mücadelesi saat 18.00'de başlayacak.