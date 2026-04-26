BURSA (İGFA) - Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Yeşil-beyazlı ekip, bu zaferle birlikte Türkiye'de tüm profesyonel liglerde şampiyonluk yaşayan ilk ve tek kulüp olma unvanını elde etti.

Şampiyonluk kupasının kaldırıldığı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu ise adeta bayram yerine döndü.

Binlerce taraftar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde takımlarını beklerken tribünlerde renkli görüntüler oluştu.

Bursaspor'un şampiyonluk kutlamasında Rumeli Ekrem de tribünlerle buluştu.

Bayraklar, atkılar ve yeşil-beyaz renklerle süslenen statta festival havası hâkim oldu.

Bu esnada Bursasporlu taraftarlar, futbolcular anons edilirken, 50. dakikada sahaya girmeye başladı ve platforma çıktı.

Bunun üzerine kulüp yetkilileri ve amigo Selim Kurtulan anonslarıyla taraftarı tribüne çıkmaya davet etti.

Kupa töreninde konuşan Kulüp Başkanı Enes Çelik, zorlu ama inanç dolu bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, 'Futbolcu kardeşlerimiz, teknik heyetimiz ve taraftarlarımız bu kupayı sonuna kadar hak etti. Hep birlikte kaldırdık' dedi. Başkan Çelik, liglerdeki saha zeminleri ile hakem ve temsilci standartlarına yönelik eleştirilerini de dile getirirken, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kupa törenine katılımına değinerek sağduyu çağrısında bulundu. Çelik, 'Bize yakışanı yapalım, nahoş olaylara müsaade etmeyelim. Darısı önümüzdeki seneye' ifadelerini kullandı.