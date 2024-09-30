Yenişehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş tarihi panayırla ilçe sakinlerini 40 yıl aradan sonra yeniden buluşturdu. Kurtuluş Mahallesi Fetih Caddesi’ndeki panayır 3 Ekim Perşembe gününe kadar sürecek.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Yenişehir’de 80’li yılların başına kadar kurulan ve ilçelilerin hafızalarında yer eden Tarihi Yenişehir Panayırı ilçe belediyesinin organizasyonuyla yeniden kuruldu. İlk gün panayırı ziyaret edenlerin sayısının 3 bine ulaştığı bildirildi. Panayıra çevre il ve ilçelerden vatandaşların da ilgi gösterdiği belirtildi.

Belediye Başkanı Ercan Özel, panayırın gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi. Başkan Özel, “Yenişehir’imizde 1980’li yıllardan bu yana ilk kez yeniden düzenlenen panayırımız bu akşam büyük bir coşku ve kalabalıkla hemşehrilerimize kapılarını açtı. Lunaparktan alışveriş sergilerine, yöresel ürünlerden giysi reyonlarına, hediyelik eşyalardan çeşitli stantlara kadar dopdolu bir programla 3 Ekim’e kadar sürecek panayırımızda, herkese hitap edecek bir etkinlik mutlaka var. Hem nostalji yaşamak hem de sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek için aileniz ile birlikte sizleri de yarından itibaren bu eşsiz atmosfere davet ediyorum” dedi.