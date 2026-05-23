Yenişehir Belediyesi, hizmet kalitesini artırma ve dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında resmi internet sitesini modern bir altyapı ve gelişmiş erişilebilirlik standartlarıyla tamamen yeniledi. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje sayesinde, tüm vatandaşların belediye hizmetlerine dijital ortamda çok daha hızlı, kolay ve engelsiz bir şekilde erişebilmesi sağlandı.

BURSA (İGFA) - Yapılan kapsamlı güncelleme ile Yenişehir Belediyesi'nin resmi web sitesi, uluslararası dijital erişilebilirlik kriterlerinin en güncel seviyesi olan WCAG 2.2 (Web İçeriği Erişilebilirlik İlkeleri) standartlarına tam uyumlu hale getirildi. Özel gereksinimli ve engelli bireylerin dijital belediyecilik hizmetlerinden kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan, eşit şekilde yararlanabilmesi hedeflendi.

TEK TIKLA ULAŞILABİLİR BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ

Yenilenen yüzü ve güçlendirilen teknolojik altyapısıyla devreye alınan web sitesinde; görme engelli vatandaşların siteyi rahatça sesli olarak takip edebilmesini sağlayan ekran okuyucu uyumluluğu, az gören ya da renk hassasiyeti olan bireyler için yüksek kontrastlı renk paletleri ile ayarlanabilir yazı boyutu seçenekleri aktif hale getirildi. Tüm akıllı telefon ve tabletlerden kesintisiz ulaşım sunan yüzde 100 mobil uyumlu (responsive) yapının yanı sıra karmaşık yapıdan arındırılmış, hızlı ve yalın bir menü mimarisi kullanıcılara sunulurken; e-belediye işlemleri, başvuru, sorgulama ve bilgi edinme panelleri gibi kolay erişilebilir hizmet ekranları da tek tıkla ulaşılabilir duruma getirildi.

BAŞKAN ÖZEL'DEN DİJİTAL BELEDİYECİLİK VURGUSU

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, projenin tamamlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, dijitalleşmede kapsayıcılık vurgusu yaptı. Başkan Özel, 'Dijital belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, modern çağın gereksinimlerine uygun ve herkes için erişilebilir bir internet sitesi oluşturduk. Teknolojinin sunduğu imkânları hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için kullanıyoruz. Özellikle engelli bireylerimizin kamu hizmetlerine ulaşırken herhangi bir zorluk yaşamamasını önemsiyoruz. Yeni nesil web sitemizle tüm vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine eşit, adil ve konforlu şekilde ulaşabilmesini hedefledik. İlçemize hayırlı olsun' dedi.