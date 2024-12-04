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Gözaltı kararı alınan 16 kişiden 5’i doktor, 3’ü hemşire, 5’i sağlık çalışanı ve 1’i sivil 14 şüpheli yakalandığı öğrenildi.

İ STANBUL (İGFA) - İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı.