Türk savunma sanayii, yerli ve milli çözümleriyle güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya ve savunma kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor. 8 adet Yeni Tıp Çıkarma Gemisi Projesi kapsamında son geminin ise Mayıs 2027'de hizmete girmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Savunma sanayiide kritik projelere imza atılmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Yeni Nesil Araçlar Projesi ile ilgili de bilgilendirmede bulundu.

Bekanın ayrılmaz parçası olan yerli ve millî savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi her geçen gün daha da arttığına dikkati çeken Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanı ile Millî Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayii Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Yeni Nesil Araçlar Projesi Sözleşme İmza Töreni ile Yeni Tip Çıkarma Gemisi Projesi kapsamında ilk geminin denize indirildiğine dikkati çekti.

YENİ TİP ÇIKARMA GEMİSİNİN İLKİ KASIM'DA DENİZDE

Tuğamiral Aktürk, 22 Şubat’ta İstanbul Tuzla’daki Anadolu Tersanesinde gerçekleştirilen ve 8 adet temin edilmesi planlanan “Yeni Tip Çıkarma Gemisi Projesi” birinci gemisinin Kasım 2025’te, son geminin ise Mayıs 2027’de hizmete girmesinin planlandığını kaydetti.

Ülkemize ve Mavi Vatan Savunması’na Bir Gurur Daha!????????Tersanemiz özgün ve milli tasarım ile gemi inşa başarılarına bir yenisini daha ekledi. 8 adet Yeni Tip Çıkarma Gemisi (YLCT) Projesi’nin ilk gemisi Ç-159’u 22 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz tören ile denize… pic.twitter.com/l1GvEzlvpa— Anadolu Shipyard (@AnadoluShipyard) February 26, 2025

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT tarafından 24 Şubat’ta Bursa Teknik Üniversitesinde düzenlenen “Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri Paneli”ne katılım sağlanarak savunma sanayinin denizcilik alanındaki yenilikleri ile ASFAT’ın kariyer imkânları konusunda geleceğin mühendisleriyle bir araya gelindiğini belirten Tuğamiral Aktürk, ASFAT tarafından “Öncülerinin İzinde Hayallerinin Peşinde” adıyla düzenlenen Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları kapsamında, farklı illerdeki askerî fabrika ve tersanelerimizde gerçekleştirilecek programların ilknin 28 Şubat Cuma günü Ankara’daki 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılacağını duyurdu.