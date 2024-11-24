Bunlar da ilginizi çekebilir

Yedigöller Milli Parkı Yılın İlk Karıyla Beyaz Geliğinliğe Büründü ❄️Bolu Yedigöller Milli Parkı, yağan karla birlikte adeta bir masal diyarına dönüştü. Karla kaplanan ağaçlar ve donmuş göller, doğanın beyaz örtüsüyle birleşerek doğa severlere görsel şölen sunuyor.???? pic.twitter.com/CtGIE5p6wH — DKMP 9. BOLGE ANKARA (@DKMPAnkara) November 24, 2024

Paylaşımda, karla kaplanan ağaçlar ve donmuş göller, doğanın beyaz örtüsüyle birleşerek doğa severlere görsel şölen sunduğuna dikkati çekildi.

Yılın ilk karıyla beyaz gelinliğe bürünen Bolu Yedigöller Milli Parkı, yağan karla birlikte adeta bir masal diyarına dönüştü.

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yılın ilk karıyla beyaz gelinliğine büründü. BOLU (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü, Yedigöller Milli Parkı'ndan görüntüler paylaştı.