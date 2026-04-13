Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Mazimizin Bekçisi A. Süheyl Ünver' sergisiyle birlikte Türkiye'nin yazma eser alanındaki envanteri ve dijital erişim kapasitesi yeni bir seviyeye ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen yazma eser çalışmaları, Rami Kütüphanesi'nde açılan 'Mazimizin Bekçisi A. Süheyl Ünver' sergisiyle bir kez daha kamuoyuna tanıtıldı.

Sergi açılışına Mehmet Nuri Ersoy katılırken, yapılan açıklamalarda yazma eser alanında yürütülen çalışmaların ulaştığı ölçek dikkat çekti.

Türkiye'nin yazma eser envanterinin 784 bini aşarak dünyanın en büyük koleksiyonları arasında yer aldığı, dijital platformlarda ise 13 milyondan fazla görüntülemeye ulaşıldığı belirtildi. Restorasyon ve dijitalleştirme çalışmaları kapsamında yaklaşık 5 bin eserin yenilendiği, yüz binlerce eserin ise dijital ortama aktarıldığı ifade edildi. Yetkililer, kültürel mirasın korunması ve daha geniş kitlelere erişimin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.