Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artıracak altyapı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Kula ilçesine bağlı Bebekli ve Battal Mustafa mahallelerinde tam 10 yıldır devam eden içme suyu sorunu, başlatılan 7 bin 300 metrelik terfi hattı çalışmasıyla çözülüyor.

MANİSA (İGFA) - Proje kapsamında Söğüt Çayı mevkiinden alınacak su, 7,3 kilometrelik hat üzerinden önce Bebekli deposuna, ardından bölgedeki bağlı yerleşim birimleri ile Battal Mustafa Mahallesi'ne ulaştırılacak.

MASKİ Kula İlçe Şefi Tuğba Ural, çalışmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, bölge halkının su sorununu kalıcı olarak rafa kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı.

BAŞKAN DUTLULU, 'TANKERLE SU TAŞIMA DEVRİNE SON VERİYORUZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 'Kula'da 10 yıllık taşıma su çilesini bitiriyoruz! Bebekli ve Battal Mustafa mahallelerimizde 7,3 kilometrelik içme suyu terfi hattı çalışmalarımız hızla ilerliyor.

Artık tankerle su taşıma devrine son veriyor, vatandaşlarımızı sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturuyoruz. Manisa'mızın 17 ilçesinde halkımızın mutluluğu için durmadan çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

'10 YILDIR TANKERLE SU TAŞIYORDUK'

Yıllardır süregelen mağduriyetin sona ermesi mahalle muhtarları ve sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, il genelinde modern altyapı çalışmalarına ve vatandaşların temel ihtiyaçlarını yerinde çözmeye devam ediyor.