Antalya'da gerçekleştirilen Yağlı Güreş Birliği 2026 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısı'nda mevcut başkan olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, katılımcıların tamamının oyunu alarak yeniden Yağlı Güreş Birliği Başkanı seçildi.

BALIKESİR (İGFA) - Toplantıda; Birlik Başkanı, Meclis 1. Başkan Vekili, Meclis 2. Başkan Vekili, Meclis Asil ve Yedek Kâtip Üyeleri, Encümen Üyeleri ile İhtisas Komisyonları seçimleri yapıldı.

Gizli oylamanın sonucunda mevcut Başkan Ahmet Akın, tüm katılımcıların oylarını alarak yeniden Yağlı Güreş Birliği Başkanı seçildi. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi, Uşak Belediyesi, Edirne İpsala Belediyesi, Afyon Karaadilli Belediyesi, Bursa Kestel Belediyesi ve Antalya Kepez Belediyesi de birlik üyeliğine kabul edildi. Böylelikle üye belediye sayısı 71 oldu.

EN ÜST NOKTADA İSTİŞARE KÜLTÜRÜYLE HAREKET EDİLİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Yağlı Güreş Birliği Başkanı Ahmet Akın 'Ata sporumuz güreşlerin ayakta kalması ve beslenmesinin en önemli noktalarından bir tanesi çok değerli belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz. Tam bir mutabakat içinde istişare kültürünü en üst noktaya taşıdığımız ve kendisinden de her noktada faydalandığımız Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'in toplantımızın akışı içerisinde bizlerle değerlendirmelerde bulunacak olması, bu buluşmaya ayrı bir değer katmaktadır. Bu yönüyle toplantımız, geçmişten aldığımız mirası geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıma irademizin de bir göstergesidir.' dedi.

'EN BÜYÜK GÜÇ; ORTAK AKIL, İSTİŞARE VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜDÜR'

Hedeflerinin, sadece mevcut düzeni sürdürmek değil; her geçen yıl üzerine koyarak ilerleyen, vizyonunu genişleten ve sahaya doğrudan katkı sunan bir birlik olmak olduğunu dile getiren Başkan Ahmet Akın 'Bu nedenle yaptığımız çalışmaları bir bayrak yarışı olarak görüyor, bu bayrağı daha ileriye taşıyacak kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Birliğimizin bugün geldiği noktada en büyük güç; ortak akıl, istişare ve dayanışma kültürüdür. Her alanda olduğu gibi ata sporumuz yağlı güreşlerde de birlik ve dayanışmayı egemen kılmak, temel şiarımız. Bu kültür, siz değerli katılımcılarımızın katkılarıyla anlam buluyor.' dedi.

GÜREŞÇİLER İÇİN ÇAĞIN GEREKLİLİĞİNE UYGUN ORTAMLAR YARATILIYOR

Göreve geldiği günden bu yana Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takdirini kazanmış Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet'in torunları olarak yağlı güreş organizasyonlarının kalitesini artırmak ve pehlivanların daha iyi şartlarda mücadele edebilmesini sağlamak adına somut adımlar attıklarının altını çizen Başkan Ahmet Akın 'Bu kapsamda; sahada önemli bir ihtiyacı karşılamış olan mobil tuvalet ve duş tırı hizmetimizi 2026 sezonu itibarıyla bir adım daha ileri taşıdık. Duş tırımızda kapsamlı bir yenileme ve modernizasyon çalışması gerçekleştirdik. Tüm duş donanımı baştan sona yenilenmiş, teknik altyapı güçlendirilmiş ve sıcak su kapasitesi iki katından fazla artırıldı. Artık pehlivanlarımız, er meydanındaki zorlu mücadelenin ardından çok daha hijyenik, konforlu ve çağın gerekliliklerine uygun bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Bu iyileştirmeyi yalnızca teknik bir yatırım olarak değil, pehlivanlarımıza verilen değerin somut bir göstergesi olarak görüyoruz.' dedi.