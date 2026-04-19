Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, şampiyonluk maçı öncesinde çocuk taraftarlarla bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da şampiyonluk heyecanı kenti sararken, minik taraftarların coşkusu dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, kritik karşılaşma öncesinde çocuklarla buluşarak onların heyecanına ortak oldu.

Ziyarette çocukların mutluluğunun en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Biba, yeşil-beyaz renklere olan bağlılığın küçük yaşlarda başladığını ifade etti.

Minik taraftarların yüzlerindeki tebessümün, kentin spor kültürünün en güzel yansımalarından biri olduğu belirtildi.

Bursa'da şampiyonluk maçı öncesi artan heyecan, özellikle genç taraftarların ilgisiyle daha da yükselirken, şehir genelinde takıma destek mesajları da sürüyor.