BALIKESİR (İGFA) - Geleceğin aydınlık yüzü olan gençlerin eğitim hayatındaki en önemli kavşaklardan biri olan YKS sürecinde moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaları amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 'Rehberlik ve Motivasyon Semineri' düzenlendi. Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan seminere, YKS'ye girecek olan gençlerin ilgisi büyük oldu.

ALANINDA UZMAN İSİMLER KONUŞTU

'10 Numara Motivasyon' mottosuyla gerçekleştirilen seminerde, alanında kendini kanıtlamış uzman isimlerden; Matematik Öğretmeni ve aynı zamanda Akın Ertürk Koleji Kurucusu Akın Ertürk, ÜçDörtBeş Fizik Kitabı Yazarı Ümit Akıncı, Tarih Öğretmeni Hakan Kuru ve geçtiğimiz yıl YKS'de eşit ağırlık bölümünde Türkiye 385.'si olarak dereceye girerek Boğaziçi Üniversitesi-İktisat Fakültesi'ni kazanan Tunahan Gedik konuşmacı olarak yer aldı.

Sınava girecek öğrencilerin ailelerinin de en az okul kadar çocuklara hassasiyet göstererek bunaltmadan destek olmasının önemli olduğunun altını çizen Akın Ertürk 'Öğretmenleriniz sizleri eğitmek için geliştirmek için var. Sizlerin de derslerinize düzenli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. O yüzden başarılı olmanız için aile, okul ve öğrenci arasındaki muhteşem üçlü dengesini kurmamız gerekiyor. Biliyorsunuz, belli bir sıralamaya giremezseniz başarılı olamıyorsunuz.' dedi.

'BAŞARI; BELİRSİZ VE HEDEFSİZ OLMAKLA TERS, DÜZENLİ VE İSTİKRARLI OLMAKLA DOĞRU ORANTILIDIR'

Çalışma stratejisinde zaman yönetiminin çok iyi ayarlanması gerektiğini belirten Akın Ertürk, her hafta en az 2-3 tane TYT, AYT denemesi çözülmesi gerektiğini söyleyerek ' Günlük çalışma düzeniniz önemli. Soru başına süre kontrollerinizi yapın. Nisan ve Mayıs ayında bütün eksik konularınıza odaklanın. Son aya girdiğinizde yalnızca deneme çözün. Başarı; belirsiz ve hedefsiz olmakla ters, düzenli ve istikrarlı olmakla doğru orantılıdır.' sözüyle konuşmasını sonlandırdı.

ÖĞRENCİLERE REHBERLİK ETTİLER

Gençlerin, sınav sürecini doğru yönetip verimli bir şekilde ders çalışmaları ve morallerini yüksek tutmaları hedeflenerek gerçekleştirilen seminerde konuşmacılar; sınav kaygısı ile başa çıkma, etkili ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi ve motivasyon artırma yöntemleri konularında öğrencilere rehberlik etti. Semineri büyük bir ilgiyle dinleyen gençler, konuşmaların ardından sorularını sordular.

GENÇLER DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

Kendileri için 'Rehberlik ve Motivasyon Semineri' düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkürlerini ileten gençler, bu tür etkinliklerin oldukça faydalı olduğunu ve devam etmesini istediklerini söyledi.