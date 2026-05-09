Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'da düzenlenen 'Medeniyet, İnsan ve Hikâye' programına katılarak gençlerle bir araya geldi. Programa konuşmacı olarak katılan yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, gençlerle medeniyet, insan ve hikâye üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

VAN (İGFA) - Van Valiliği ile Van Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen program, gençler başta olmak üzere aileler ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Programda; medeniyet bilinci, insanın manevi dünyası, hikâyenin toplumsal etkisi ve gençlerin değerlerle kurduğu bağ üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar, programı ilgiyle takip etti.

Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, gençlere yönelik kültürel ve eğitsel faaliyetlere önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bugün ilimize gelerek Van'ımızı şereflendiren; bilgisi, birikimi, tecrübesi ve kıymetli sohbetiyle bizlerle buluşan AK Parti Grup Başkanvekili, aynı zamanda sanatçı, düşünür ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'na teşekkür ediyorum. Gençlerimizin böylesi anlamlı programlarla buluşmasını çok önemsiyoruz.'

Program sonunda vatandaşlar ve gençler, etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa; vali yardımcıları, kurum amirleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.