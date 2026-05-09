Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda Yeni Asri Mezarlıkta yol yenileme çalışmalarına başladı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kullanım nedeniyle deforme olan eski tip bazalt taşları yerinden sökülürken, yerine sıcak asfalt serimi yapılacak.

Yoğun olarak kullanılan güzergâhta gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte mezarlık içerisindeki ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Yol sil baştan yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, daha önce de Yeni Asri Mezarlığa ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yeni bir yol açarak vatandaşların kullanımına sunmuştu. Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla kent genelindeki yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.