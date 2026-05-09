Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen V. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu, 'Müslüman Azınlıklar' teması ile başladı. 14 ülkeden gelen akademisyenler, kanaat önderleri ve ilim insanlarına seslenen Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Zulmün olduğu her yer Kerbela'dır' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, uluslararası ölçekte önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Kocaeli Üniversitesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı ile birlikte düzenlediği Uluslararası V. İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu, 'Müslüman Azınlıklar' teması ile başladı. 10 Mayıs Pazar günü sona erecek olan sempozyumun açılış töreni Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyum Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile başladı.

14 ÜLKEDEN KATILIM VARDI

İlginin yüksek olduğu sempozyuma AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Malezya Dışişleri Bakanı Özel Danışmanı Dr. Abdu'r-Rezzak Ahmed, Halep Üniversitesi Şeriat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Muhammed Şaşu ile 14 ülkeden akademisyenler, kanaat önderleri ve temsilciler katıldı.

BÜYÜKAKIN: 'SADECE DİNİ BİR KONU DEĞİL'

Sempozyumun açılış konuşmasını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gerçekleştirdi. Konunun sadece Müslüman azınlık ve din açısından ele alınmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, 'Azınlıklarla ilgili bütün meseleler dinle alakalı değildir. Bazen ırkla ilgili oluyor. Hukukla, hakla ilgili oluyor. Azınlık meselesi çetrefilli bir meseledir. Ve dar bir pencereden bakarak görülecek bir şey değil. Öncelikle bu, bir fobi meselesi. Sosyolojik, ekonomik sorunlarla iç içe olabilecek farklı boyutlarla düşünmek lazım. Aynı zamanda disiplinler arası bir mesele' dedi.

'AZINLIĞIN DİNİ, DİLİ, IRKI YOK'

Başkan Büyükakın azınlık meselesi ele alınırken adaletin öncelikli olması gerektiğini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu: 'Bu meseleye şöyle bakın: Zulmün olduğu her yer Kerbela'dır. Bunu dediğimiz zaman şu ortaya çıkar. Azınlığın diline, dinine, ırkına bakmaksızın oradaki mesele insani bir meseledir. Esasen bir hukuk meselesidir diye de bakalım. Çünkü Allah adaleti yalnızca müminlere mi emrediyor? Hayır. Herkese emrediyor. Adaletin tesisini istiyor bizden Rabbimiz. Ve adalet merkezinde meseleye baktığımızda, tartışmalar daha da kıymetli olacaktır.'

AHMED: 'İNSANİ BİR MESELE'

KOÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman konuşmasında, 'Müslümanlar özel bir topluluktur. Bu topluluğun azınlıkta olmaması gerekir. Ne yazık ki nüfus olarak çoğalsak da nüfuzumuzu yitiriyoruz' tespitini yaptı. Prof. Dr. İbrahim Muhammed Şaşu, sempozyumdaki konuların İslam dünyasına ışık tutacağını vurguladı. Abdu'r-Rezzak Ahmed, 'Bu konu adalet ve insan onuru meselesidir. Dünyanın birçok yerinde Müslüman azınlıklar çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyor' dedi. Salih Bıçak, Müslüman azınlıkların istatistiki veri olarak değil, kültür ve medeniyet birikimi olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

YILDIRIM; 'VAZGEÇMEK YOK'

Bülent Yıldırım, dünyanın her tarafında barışı aradıklarını belirterek, 'Barış olduğunda İslamofobi kendiliğinden yok olacak. İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları ortaya koyabilirsek, çözümleri de bulabiliriz. Dünyanın her yerinde kan ve gözyaşı var. Filistin'e, İran'a, Lübnan'a bakın. Doğu Türkistan'a, Arakan'a bakın. Ama biz vazgeçmeyeceğiz. Biz bu mücadeleyi akıl ile, bilgi ile vereceğiz. Bu toplantılar da bunun için yapılıyor' ifadesini kullandı. Nuh Zafer Cantürk de, 'Müslüman azınlıklar konusu, çok boyutlu alanları bünyesinde barındırıyor. Bu konunun akademik açıdan ele alınması önemlidir' dedi.

PANELLERE YOĞUN İLGİ VARDI

Konuşmaların ardından, Müslüman azınlıkların yaşadığı sosyal, kültürel ve siyasal süreçler çok yönlü ele alındı. Farklı coğrafyalarda yaşayan Müslüman toplulukların karşı karşıya kaldığı sorunların yanı sıra kimlik koruma ve toplumsal uyum süreçleri de akademik bakış açısıyla değerlendirildi. Katılımcılar, İslam medeniyetinin farklı coğrafyalardaki temsil biçimlerine dikkat çekti. Açılış kapsamında gerçekleştirilen paneli Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Şenay verdi. Sempozyumun ilk gününde düzenlenen 'Jeopolitik Müslüman Azınlık Bölgeleri' paneli de yoğun ilgi gördü.

AKADEMİK OTURUMLAR

Sempozyum kapsamında Türkçe, Arapça ve İngilizce bildiriler sunulacak. Din, hukuk, toplum psikolojisi, kültür, siyaset ve sanat gibi birçok başlığın ele alınacağı oturumlarda, Müslüman azınlıkların tarihsel birikimi ve güncel meseleleri bilimsel zeminde değerlendirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonun, farklı coğrafyalardaki Müslüman toplulukların yaşadığı sorunlara dikkat çekmesinin yanı sıra ortak bir akademik bakış açısının gelişmesine katkı sunması hedefleniyor.