Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından gerçekleşen 'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın ardından, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, '1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı.

MERSİN (İGFA) - Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programında Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı.

Başkan Seçer: 'Türkiye bizim; hepimizin'

Başkan Seçer konuşmasında, Balıkesir'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, katılımcılara seslendi ve 'Büyükşehir belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizle ilinizde misafiriz. Türkiye'nin her köşesi güzel. Bu kadim topraklarda asırların kültür birikimi var. Balıkesir de bunlardan bir tanesi. Çok değerli coğrafi işaret tescili almış ürünleri var. Allah dünyada çok az noktaya nasip etmiştir; her bitkinin yetiştiği, her türlü ürünün olduğu ve bunun kaliteli olduğu çok az nokta vardır. Balıkesir de belli ki bunlardan bir tanesi' dedi.

'Akdeniz de Doğu Anadolu da Karadeniz de Marmara da Orta Anadolu da bizim, Türkiye bizim; hepimizin' diyerek sözlerine devam eden Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın parlamento deneyimi olan bir belediye başkanı olduğu vurgusunu yaparak, milletvekilliği döneminden kazandığı deneyimle birlikte Balıkesir'de çok önemli, değerli ve başarılı işler yaptığına dikkat çekti. Balıkesir'i gezme imkanı da bulduklarına değinen Seçer, 'Bir belediye başkanı gözüyle de değerlendirdiğim zaman Ahmet Başkan 2 yıl gibi az bir zamanda çok işler başarmış' diye belirterek, Başkan Akın'ı kutladı ve başarılarının devamını diledi.

'Festivalin ilelebet devam etmesini diliyorum'

'1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'nin önemine dikkat çeken Seçer, 'Her şeyin ilkini ve birincisini yapmak, bunu öngörmek, bu feraseti taşımak önemlidir. Ahmet Başkanım bu kadar zengin ürünleri olan Balıkesir'de bir gastronomi festivali eksikliğini görmüş ve bir belediye başkanı olarak görevini yapmış. Ahmet Başkanım, sizleri bir kez daha kutluyorum ve bu uluslararası festivalin ilelebet devam etmesini diliyorum' ifadelerine yer verdi.

'Umut ediyoruz, Türkiye'nin dört yanında yerel yönetimlerde olduğu gibi genel yönetimde de herkes kucaklaşır'

Belediye başkanlarının görevinin halkı ayrıştırmak değil, halkı kucaklamak olduğunu dile getiren Seçer, 'Türkiye'nin her yerinde görev yapan belediye başkanlarımız bu amaç doğrultusunda çalışıyor. İnsanları siyasi görüşünden, yaşam biçiminden, dünya görüşünden dolayı ayırmıyor. Herkesi kucaklıyor. Bir siyasi partinin çatısı altında belediye başkanı seçiliyor ama hizmetlerinde 'Ben herkesin belediye başkanıyım!' diyor. Umut ediyoruz Türkiye'nin dört yanında yerel yönetimlerde olduğu gibi genel yönetimde de herkes kucaklaşır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bu ülke bizim, insanlar bizim kardeşimiz' dedi ve festivalde emeği geçen Başkan Akın'a teşekkürlerini iletirken, festivalde 3 gün boyunca Balıkesirli vatandaşların eğlenceli ve güzel günler geçirmelerini temenni etti.