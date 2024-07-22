Aynı zamanda Antisistemik Akım Öncüsü, Kapkara Mizah Üreticisi Yazar ve Avukat Serra Taşköprü, İlkbahar ayında çıkan kitabı ” Beni Linç Eder misiniz?” ile sosyal medyada konuşulur hale geldi.İSTANBUL (İGFA) - Yazar ve Avukat Serra Taşköprü kitabında birçok konuya değinirken der ki: Her konu ve alanda, gerek teoride gerek pratikte devrim niteliğinde işler yapanlar özgün düşünceleriyle ve duygularıyla topluma yenilikçi bir yaklaşım sunar. Bu durum deli cesareti gerektirir. Önce onaylanmayıp damgalama şiddetine maruz kalanlar bir gün anlaşılacaklarını bildiklerinden sürü zihniyetindeki lince bile kafa tutar ve şöyle der: Beni Linç Eder misiniz? Tarih onları yargılar, gelecekse alkışlar da diyen Taşköprü'nün paylaşımları gündeme oturdu.

Kaynak: igf