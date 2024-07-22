26'ncı Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri veKayısı Festivali kapsamında Elif Buse Doğan ve Alişan sahne aldı. Malatyalı sevenleriyle buluşan ünlü sanatçılar, sahnede güzel anlara imza attılar.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi arkası otopark alanında 26. Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali, Elif Buse Doğan ile başlayan konser etkinlik, daha sonrasında Alişan ile devam etti.

Konserinin başlamasıyla birlikte sahneye çıkan genç sanatçı Elif Buse Doğan, enerjisi ve güzel sesiyle konsere gelen Malatyalı müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

'Samsak Döveci' türküsüyle tanınan Elif Buse Doğan, 7'den 70'e herkesi coşturdu. Konsere katılanlar Malatyalılar unutulmaz bir konsere tanıklık ettiler.

Konserin tamamlanmasıyla birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Elif Buse Doğan’ a çiçek takdim ederek, kayısı ikramında bulundu.

“Ben Fahri Bir Malatyalıyım”

Elif Buse Doğan’dan sonra sahneye çıkan Alişan konser öncesinde bir konuşma yaparak, “ 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir buçuk yıl geçti. Depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hepsinin mekânı cennet olsun. Allah bir daha ne ülkemize ne de dünyada hiçbir ülkeye böyle bir facia yaşatmasın. Depremden sağ kurtulan herkese de çok çok geçmiş olsun. Allah’ın izniyle Malatya, bugünleri de atlatacak. Ayrıca geçmiş yıllarda dizi çekimi için 3 ay Malatya’da kaldım. O nedenle ben fahri bir Malatyalıyım. Burada akrabalarım da çok. Malatya’da böylesine coşkulu karşılanacağımı biliyordum” diye konuştu.

Sanatçı Alişan’ın konuşmalarının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Alişan’a da kayısı ikram ederek, çiçek takdim etti.