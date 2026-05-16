İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki riskli ve eski yapıların depreme dayanıklı, güvenli ve çevre dostu binalara dönüştürülmesini amaçlayan online bilgilendirme platformu 'İzmir Yenileniyor', Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan marka tescil belgesi aldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de güvenli yapılaşma sağlanması ve kente sürdürülebilir yaşam alanları kazandırılması hedefiyle çalışmalarını hızlandırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'nin (EGEŞEHİR) destekleriyle yürütülen 'İzmir Yenileniyor' platformu, kurumsal yapısını güçlendiren önemli bir adımı daha tamamladı. İzmir'deki riskli ve eski yapı stokunun dönüştürülmesine ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme süreçlerine katkı sunan platform, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

İzmir Yenileniyor nedir?

'izmiryenileniyor.com' adresinden ulaşılabilen 'İzmir Yenileniyor' online platformu, kentteki yapı stokunun daha güvenli, dayanıklı ve çevre dostu bir anlayışla yenilenmesine yönelik farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Online bilgilendirme platformu, vatandaşların dönüşüm sürecine ilişkin daha sağlıklı ve güvenilir bilgiye erişmesine katkı sunarken, aynı zamanda kamu yararını esas alan bir rehber işlevi de görüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve EGEŞEHİR AŞ, kenti depreme dirençli, güvenli ve yaşanabilir bir geleceğe hazırlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.