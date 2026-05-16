Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Yeni Asri Aile Mezarlığı içerisinde yer alan ana arter niteliğindeki yolu tamamen yenileyerek sıcak asfaltla kapladı. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve konforlu bir ortamda gerçekleştirmesi amacıyla yapılan çalışma tamamlandı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, daha önce taş kaplama olarak kullanılan ve zamanla deformasyona uğrayan Yeni Asri Aile Mezarlığı içerisindeki yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yol tamamen yenilendi.

Çalışmalar çerçevesinde mevcut taş kaplamalar sökülerek zemin düzenleme işlemleri gerçekleştirildi. Ardından modern sıcak asfalt serimi yapılarak güzergâh yeniden ulaşıma açıldı. Yapılan yenileme ile birlikte hem araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi hem de ziyaretçilerin mezarlık içi ulaşım konforunun artırılması hedeflendi.

Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl da Şanlıurfa Asri Aile Mezarlığı'na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla bölgede 20 metre genişliğinde yeni bir bulvar inşa ederek mezarlık ulaşımını daha hızlı ve düzenli hale getirmişti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım konforunu artırmaya yönelik yol yenileme ve asfalt çalışmalarını şehir genelinde planlı şekilde sürdürmeye devam ediyor.