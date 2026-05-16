Antalya Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirecek, 15 engelli genç için anlamlı bir asker uğurlama töreni düzenledi. Duygu dolu anların yaşandığı törende gençlerin ellerine geleneksel asker kınası yakılırken, davul zurna eşliğinde coşkulu bir uğurlama gerçekleştirildi. Aileler ise çocuklarının bu özel gününde hem gurur hem de mutluluk yaşadı.

ANTALYA (İGFA) - 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde, temsili askerlik yapacak 15 engelli genç için davul zurna eşliğinde asker uğurlama töreni gerçekleştirildi. Törene Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Mehmet Karavural, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, birim müdürleri, belediye personeli ile asker adaylarının aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, gençlere geleneksel asker kınası yakıldı. Kına sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, aileler çocuklarının bu anlamlı heyecanına ortak oldu. Bazı aileler ise gözyaşlarını tutamadı.

ASKERLİK HEYECANI ENGEL TANIMADI

Kına merasiminin ardından engelli gençler ve aileleri, davul zurna eşliğinde halay çekerek bu özel günü coşkuyla kutladı. Boyunlarına al yazmaları takılan ve Türk bayraklarıyla uğurlanan gençler, temsili askerlik heyecanını büyük bir gururla yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Karavural da gençlere asker harçlığı vererek mutluluklarına ortak oldu.

ENGELLİ GENÇLER ASKER OCAĞINA UĞURLANDI

Antalya 3'üncü Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirecek engelli gençler, törenin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla birliklerine uğurlandı. Bu özel ve anlamlı günde gençler, vatani görevlerini yerine getirecek olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşarken, aileleri de çocuklarının askerlik gururuna ortak olarak duygu dolu anlar yaşadı.

BİR GÜNLÜK ASKERLİK COŞKUSU

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, temsili asker uğurlama töreninin çok özel bir etkinlik olduğunu söyledi. Karavural, 'Yıllardır sürdürdüğümüz ve artık geleneksel hale gelen bu anlamlı organizasyonda sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün sizleri büyük bir gururla Peygamber ocağına uğurluyoruz. Askerlik görevinizi sağ salim tamamlayıp tekrar aramıza dönmenizi diliyoruz. Bizleri en güzel şekilde temsil ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum' dedi.