YASED Başkanı Engin Aksoy, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yapılan değerlendirme ile Türkiye’nin ‘Gri Liste’den çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, bu gelişmenin Türkiye açısından çok olumlu sonuçları olacağını belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği – YASED Başkanı Engin Aksoy 28 Haziran’da Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yapılan değerlendirme ile Türkiye’nin ‘Gri Liste’den çıkarılması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gelişmenin Türkiye açısından çok olumlu sonuçları olacağını belirten Aksoy, “Bu durum, Türkiye’nin finans sektörü ve reel sektörünün küresel ekonomi ile etkileşimini ve entegrasyonunu artıracaktır” dedi.

FATF Genel Kurulu’nun, 21 Ekim 2021 tarihinde Türkiye’yi ‘Gri Liste’ye aldığını hatırlatan Engin Aksoy, açıklamasında, “Bu listede yer alan ülkeler, dış yatırım çekme sürecinde uluslararası kurumlar, kredi kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde zorluklarla ve ek yükümlülüklerle karşılaşıyor. Ticaret yapan firmalar da bu zorluklar nedeniyle pazar paylarında kayıplar yaşıyorlar. Dolayısıyla, ‘Gri Liste’de yer alan ülkelere sermaye akışı olumsuz etkileniyor ve bu durum hem finans sektörü hem de reel sektör açısından zorluklar yaşanmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, FATF tarafından önerilen konularda gerekli aksiyonları almasının sonucu olarak FATF’ın 28 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'yi ‘Gri Liste’den çıkarmasının, ülkemize gelecek yeni uluslararası doğrudan yatırımlar açısından önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Engin Aksoy, “Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) olmak üzere gerekli düzenlemelere katkı veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.