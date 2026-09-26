Türkiye'nin lezzetlerini ihraç ederek ülkemize yıllık 7 milyar doların üzerinde döviz kazandıran yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri, 10 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmek için, lojistik sorunlarının çözümünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğini aldı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin lezzetlerini dünyanın dört bir tarafına ihraç ederek ülkemize yıllık 7 milyar doların üzerinde döviz kazandıran yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri, 10 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmek için, lojistik sorunlarının çözümünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğini aldı.

Türkiye Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Rusya'yla ticarette güvenlik koridoru, geçiş belgeleri, sınır kapılarında yaşanan gecikmeler, hava kargo maliyetleri, liman masrafları masaya yatırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na sektörün gündemindeki konuları tek tek ilettiklerini, Bakan Uraloğlu'nun tüm konularda ilgili birimleri anında harekete geçirdiğini dile getiren Türkiye Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, sektörün gündemindeki konuların kısa sürede çözüme kavuşacağı inancında olduklarını kaydetti.