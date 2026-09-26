İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisleri ile kariyer etkinlikleri, iş görüşmeleri, eğitim destekli programlar ve farklı istihdam modelleri aracılığıyla İstanbulluların uygun iş fırsatlarına erişimini desteklemeye devam ediyor. 2020 yılından bu yana 310 binden fazla vatandaşın iş bulmasına aracılık eden BİO, 36 ofisiyle İstanbul'un 39 ilçesinde iş arayan vatandaşlarla işverenleri ücretsiz olarak bir araya getiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - İş arayan vatandaşlar BİO aracılığıyla, niteliklerine ve kariyer hedeflerine uygun iş fırsatlarına ulaşabiliyor. İşverenler de ihtiyaç duydukları insan kaynağına BİO üzerinden erişebiliyor.

Toplu ve birebir mülakatlarla adayları farklı sektörlerdeki fırsatlarla buluşturan Bölgesel İstihdam Ofisleri, istihdam süreçlerinde eşitlik, tarafsızlık, liyakat, gizlilik ve şeffaflık ilkelerini esas alıyor. Aday ile işin gereklilikleri doğrultusunda eşleştirme yapılırken, nihai işe alım kararı işverene bırakılıyor.

KARİYER VE EĞİTİM PROGRAMLARI DA SUNULUYOR

BİO yalnızca iş ilanlarına erişim konusunda değil, kariyer gelişimi ve eğitim alanlarında da destek sağlıyor. BİO; kadınların ve gençlerin istihdama katılımını destekleyen projeler, yarı zamanlı iş fırsatları ve mülakat eğitimleri sunarken Enstitü İstanbul İSMEK iş birliğiyle yürütülen eğitim destekli programları sayesinde de eğitim ile istihdam arasında doğrudan bağ kurulması hedefeniyor.

KARİYER FUARLARIYLA İŞVERENLERLE DOĞRUDAN BULUŞMA İMKANI

Bölgesel İstihdam Ofisleri tarafından İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlenen kariyer fuarları da iş arayan vatandaşlara çeşitli sektörlerden firmalarla doğrudan görüşme fırsatı sunuyor. BİO, bu yıl 15 kariyer fuarı düzenleyerek iş arayanlarla işverenleri aynı platformda buluşturdu.

Kariyer etkinlikleri ve bölgesel fuarlardan mülakatlara, eğitim destekli programlar ile kadın ve gençlere yönelik projelerden farklı istihdam modellerine kadar çeşitli kanallarla iş arayan adaylara ulaşan BİO, tamamen ücretsiz hizmetleriyle daha fazla İstanbullunun niteliklerine ve kariyer hedeflerine uygun iş fırsatlarına erişmesine destek olmaya devam ediyor.