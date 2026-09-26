Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen MÜSİAD EXPO 2026, küresel pazarlardaki daralmalara ve jeopolitik risklere karşı Türk sanayisinin üretim gücünü ve ticaret vizyonunu dünyaya ilan eden stratejik bir köprü niteliği taşıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen bu dev organizasyon, 18 farklı sektörden yüzlerce firmayı, 114 ülkeden 50 bini aşkın nitelikli ziyaretçi ve alım heyetiyle buluşturarak Türkiye'nin bölgesel bir ticaret üssü olma konumunu tahkim ediyor.

Hedeflenen en az 5 milyar dolarlık iş hacmiyle ülke ekonomisine doğrudan devasa bir katma değer sağlayan fuar, yalnızca ticari hacmi büyütmekle kalmayıp; yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve teknolojik entegrasyon vizyonuyla yerli üreticilere yeni nesil pazarların kapısını açmaktadır. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu kritik dönemde gerçekleşen bu büyük buluşma, Türkiye için yeni bir üretim seferberliğinin ve ticari diplomasinin en güçlü küresel vitrinidir.

Küresel Ticaretin Yeni İş Birliği Ekosistemi: 29. IBF ve B2B Rüzgarı

Fuar kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen 29. IBF (Uluslararası İş Forumu), uluslararası panel sunumları ve stratejik iş birliği anlaşmaları, fuarın sadece bir sergi ve tanıtım alanı değil, küresel ekonominin yönlendirildiği üst düzey bir platform olduğunu kanıtladı. Ticaret Bakanlığı alım heyetleri kapsamında organize edilen B2B (ikili iş görüşmeleri) oturumları sayesinde, Türk firmaları dünya devleriyle masaya oturarak milyonlarca dolarlık ihracat köprüleri kuruyor.

İzmir İş Dünyasından İstanbul'a Çıkarma: Hem Stant Hem Ticari Ortaklıklar

İzmir'in üretim gücü, girişimcilik kapasitesi ve sektörel çeşitliliği MÜSİAD EXPO 2026'da en güçlü şekilde temsil ediliyor. İzmir delegasyonu, fuarda sadece katılımcı olarak yer almanın ötesinde, küresel pazarlara açılmak ve yeni tedarik zinciri ortaklıkları kurmak isteyen onlarca İzmirli iş insanının yoğun katılımıyla adeta bir ticaret çıkarmasına dönüştü.

Fuar alanında İzmir'i gururla temsil eden ve küresel alıcıların yoğun ilgi gösterdiği Doğu İklimlendirme, Heber Mühendislik, Makfa Gıda, Mantilla Mantı, Mapeks Gıda, Piksel Otomasyon ve Simurg Gümrük gibi MÜSİAD İzmir üyesi firmaların stantları, şehrin teknoloji, gıda, mühendislik ve lojistik alanındaki vizyonunu dünyaya sergiledi.

Başkan Gökhan Temur'dan Yoğun Ticari Diplomasi ve Kritik Temaslar

MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur başkanlığındaki heyet, fuar süresince yoğun ve etkili temaslarıyla dikkat çekti. Uluslararası delegasyon liderleri, yabancı yatırım ajansları ve küresel satın alma profesyonelleriyle üst düzey görüşmeler gerçekleştiren Başkan Temur, İzmirli firmaların dünya pazarlarındaki payını artıracak stratejik iş birliklerinin zeminini hazırladı.

Fuar kapsamında İzmirli üye firmaların stantlarını tek tek ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yakından inceleyen Temur, yeni ticari bağlantılar ve sektörel gelişmeler üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:'MÜSİAD İzmir olarak, üyelerimizin ulusal sınırları aşarak uluslararası pazarlarda oyun kurucu rolleri üstlenmesini son derece önemsiyoruz. Küresel ticaretin yeniden şekillendiği, tedarik zincirlerinin kırıldığı bu kritik dönemde, firmalarımızın doğru iş ortaklarıyla buluşması hayati bir önem taşıyor. MÜSİAD EXPO, sadece bir fuar değil; İzmir iş dünyasının üretim gücünü, yüksek teknolojisini ve kalitesini dünya vitrinine çıkardığı küresel bir ticaret platformudur. Her biri kendi sektöründe öncü olan İzmirli firmalarımızın burada sergilediği başarılar göğsümüzü kabartıyor. Üreten, yatırım yapan, ihracat gerçekleştiren ve istihdam oluşturan tüm iş insanlarımızın küresel arenada yanında olmaya devam edeceğiz'

Dev Kapanış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Teşrifleriyle Gerçekleşecek

23 Eylül'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açılışını yaptığı ve küresel iş dünyasında büyük ses getiren MÜSİAD EXPO 2026, bugün İstanbul Fuar Merkezi 3. Hall'de 14.00-17.00 saatleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ve Türkiye'nin ekonomi ve ihracat vizyonuna yön verecek hitaplarıyla gerçekleşecek büyük kapanış programıyla sona erecek.