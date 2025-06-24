TSKB ve İKSV iş birliğiyle desteklenen 13 genç kadın müzisyen, 53. İstanbul Müzik Festivali’nde sahne aldı. TSKB’nin 75. yılı için Ceren Türkmenoğlu’nun bestelediği “Çember” eserinin dünya prömiyeri büyük beğeni topladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) iş birliğiyle kurulan Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonu’ndan faydalanan 13 yetkin genç sanatçı, 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında 21 Haziran’da Kadıköy Süreyya Operası’nda müzikseverlerle buluştu. Konserde, TSKB’nin 75. yıl dönümüne özel olarak Ceren Türkmenoğlu tarafından bestelenen “Çember” (Circle) adlı eserin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, konserle ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ilk özel sermayeli kalkınma bankası olarak, 1990’dan beri İstanbul Müzik Festivali’ni destekliyoruz. 2018’de İKSV ile başlattığımız Yarının Kadın Yıldızları Fonu ile 120 genç kadın müzisyenin kariyerine katkı sağladık. 75. yılımızda Ceren Türkmenoğlu’nun klasik müzikle Türk müziğini harmanladığı ‘Çember’ eserinin Yarının Kadın Yıldızları tarafından seslendirilmesi bizler için büyük bir gurur. Genç müzisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

YARININ KADIN YILDIZLARI FONU

TSKB’nin sanatta fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla oluşturduğu fon, çalgı, şan ve şeflik dallarında uluslararası kariyer hedefleyen genç kadın müzisyenlere destek sağlıyor. Yurt dışında müzik eğitimi alan, ustalık sınıflarına katılan, uluslararası yarışmalara veya orkestra seçmelerine hazırlanan ya da enstrüman alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler bu fona başvurabiliyor. 2025’te 13 müzisyenin faydalandığı fon, bugüne kadar 120 genç sanatçının dünya sahnelerinde Türkiye’yi temsil etmesine katkı sağladı.

Yarının Kadın Yıldızları, 53. İstanbul Müzik Festivali’ndeki performanslarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

YARININ KADIN YILDIZLARI – 2025 YILI KAZANANLARI:

İdil Dündar, keman

Zeynep Yiğitoğlu, viyola

Derin Topgül, viyolonsel

Deniz Akgün, kontrbas

Elif Duru Özçelik, flüt

Beste Yalı, flüt

Birce Kayhan, klarnet

Yağmur Sena Üner, korno

Deniz Işık, gitar

Zeynep Duru Güleç, arp

Lidya İpek Keskin, arp

Carmen Dilara Bağış, piyano

Zeynep Özden, piyano