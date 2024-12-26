Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik”te düzenlemeye gidildi. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, müteahhitlerin mali yeterlik kıstasları yüzde 50 oranında artırıldı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı müteahhitliği hizmetlerinde kalitenin artırılması ve güvenli yapılaşmaya katkı sağlanması amacıyla 2012 yılında “Yetki Belgesi Numarası” uygulamasını başlatmış, özellikle yap-sat sektöründeki yapı müteahhitlerinden teknik ve finansal kapasitesi yeterli olmayan ve ayıplı iş yapan, mesleğin itibarını zedeleyen ve bu işi layıkıyla yapanlara karşı haksız rekabete sebep olan firmaların sektörden ayıklanmasına olanak sağlayacak yasal zemin hazırlanarak 2019 yılında “Yetki Belgesi Sistemi” hayata geçirmişti.

Özel sektörde iş yapabilecek müteahhitlerin yerine getirmesi gereken kriterler güncellendi.

Buna göre ‘Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Değişikliği’ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklik ile sektörde rekabet gücü yüksek firmaların gelişmesine katkı sağlanacak. Müteahhitlerin mali yeterlik kıstasları (kısa ve uzun vadeli borç ödeme gücü) ile ilgili oranlar yüzde 50 artırılarak, bu sayede müteahhitlerin bilançolarına göre tamamlayabilecekleri düzeyde işleri almaları disipline bağlanmış oldu.

Yeni müteahhitliğe başlayacakların üstlenebilecekleri iş büyüklüğünde de yüzde 15 civarında azaltmaya gidilmesi hedeflendi.

Ulusal yeşil bina sertifikası bulunan projeleri hayata geçiren müteahhitlere yüzde 5 ek puan verilerek, yeşil dönüşüm teşvik edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu yönetmelikte yapılan yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.